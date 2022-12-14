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【東張西望】婦人幫襯$150負離子致脫髮　索償$7萬遭髮型屋拒絕

食用安全 13:36 2022/12/14

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幫襯$150負離子致脫髮，婦人索償$7萬遭拒。

貪平惹禍？TVB節目《東張西望》早前報道，一名吳姓女士光顧一間位於長沙灣的髮型屋，接受了負離子直髮療程，收費僅150元，但過程中頭皮已經刺痛，其後更出現脫髮跡象。

最新影片推介：

吳女士每年都會做一次負離子，但相熟的髮型屋休息，她急於打扮，於是改為光顧另一間髮型屋，負離子直髮收費僅150元，較同區其他髮型屋便宜幾倍。

吳女士憶述，過程中職員花2、3分鐘便將藥水塗上頭髮，更黏到頭皮。半小時後，職員為吳女士塗第二次藥水，期間她感到頭皮刺痛，多次要求職員把藥水冲掉，但對方未有理會。

吳女士回家後，頭皮依然發熱疼痛，頭髮輕輕一拉便掉落，於是立即求醫。她又稱，之後兩星期，頭皮愈來愈痛，頭髮亦愈掉愈多。片中可見，吳女士頭頂脫髮嚴重，可以清楚看見頭皮。

吳女士當日已向找髮型屋投訴，但對方只願意退款150元了事，更稱是藥水問題。吳女士每星期都花1000多元治療，又要購買假髮，故向髮型屋索償約7萬元，並認為開價合理。

吳女士在節目組陪同下前往涉事髮型屋，店方堅稱塗抹藥水的手法沒有問題，女店員指，「就算搽面霜都有敏感，你走咗返轉頭，我唔知你做過乜嘢」，認為難以判斷責任在於店方。他們又表示，髮型屋屬於小本經營，難以承擔龐大的賠償費用，「頭髮係生出嚟嘅，我唔係攞你命」。

雙方各執一詞，最終亦無法達成共識。吳女士說，醫院報告需時3個月才能確定脫髮成因，不過脫髮一事令她終日忐忑不安，甚至為此辭去原本工作。

節目安排皮膚科醫生為吳女士檢查，醫生認為是外來刺激導致頭髮折斷，但吳女士的頭皮尚算健康，毛囊暫時未見受損，相信頭髮會慢慢長出來。

醫生表示，當化學物質接觸到頭皮，會直接造成傷害。嚴重可引起化學灼傷，可以傷及毛囊，導致產生疤痕組織，有機會造成永久脫髮。

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責任編輯：羅嘉欣

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