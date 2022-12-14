【訟費被拒】涉企圖強姦獲撤控恒大集團前高層申訟費被拒　官指自招嫌疑

▲ 恒大前高層陳奮（左）獲撤企圖強姦案，申訟費被拒。（資料圖片）

恒大集團前常務副總經理陳奮涉企圖強姦1名女子，被控1項企圖強姦罪。控方早前指基於案中女事主情緒嚴重困擾，無能力作供，因此提出不提證供起訴，法官頒令撤銷案件。辯方早前申請訟費，法官今（14日）於判詞指，控方在無奈情況下才決定不提證供起訴，被告確有自招嫌疑，拒絕申請。判詞透露，升降機閉路電視片段顯示陳離開事主寓所時，恤衫下擺拉出散開，而陳警誡下稱事主「飲到好醉」，故送對方回家，否認發生性行爲。

報稱商人的陳奮（37歲），原被控1項企圖強姦罪，控罪指他於2021年3月2日企圖強姦女子X，原定排期於12月2日在高等法院開審。法庭早前已頒下匿名令，為保障公眾及證人X的利益，任何人不得以任何形式透露、發布或報道可能使公眾識別到X的資料或事項，直至另行頒令，違令者可因藐視法庭而被判監及罰款。

辯方早前以書面形式申請訟費，法官今頒布書面判詞。辯方指被告被捕時已否認控罪，由始至終沒有作出任何自招嫌疑的行為。辯方續指，專家報告沒有發現任何與被告有關的DNA證據，纖維專家雖在X住所的物品及衣服上發現被告的衣著纖維，推斷被告曾與X有身體接觸，但身體接觸亦與企圖強姦罪所須證明的行為相距甚遠。此外，法醫病理專家亦不能證實X的傷勢由被告造成。

控方回應指，案中有獨立證供支持X的投訴及顯示被告自招嫌疑，包括X和被告認識的時間非常短，X當時嚴重醉酒和易受傷害，被告送X回家並在其家逗留逾30分鐘，升降機閉路電視顯示被告離開時，白襯衣下擺拉出散開，部分鈕扣已解開，同晚發訊息對X稱「今日抱歉，請保重」。

根據法證檢驗，於X的胸圍發現被告的衣物纖維，而被告的西裝袖上亦有X唾液痕跡和DNA等。被告在警誡下稱「果晚我哋去食飯，佢飲到好醉，我送咗佢返屋企，但係我哋無發生性行爲。」

辯方回應指，閉路電視片段顯示X並非如控方指那麼醉，若X真的酒醉便不可能有能力與被告掙扎，並指被告送X回家，其外套纖維在X的衣服及家居物品上被發現也不足為奇。

法官張慧玲於判詞指，雖然辯方力陳控方在初級偵訊前已獲告知X的精神情緒有問題，不宜作證，惟X曾如期在初級偵訊作供，案件表證成立交付原訟庭審訊。法官認為，控方有理由相信X經接受治療後有可能再次出庭作證，但最終X因精神狀況實不能出庭作供，控方在無奈情況下才不提出證據指控被告。

法官考慮到控方撤銷控罪的理由，證據的強弱，以及被告有否自招嫌疑等範疇後，法官完全認同控方的陳詞理據，即被告確有自招嫌疑，故拒絕批出訟費。

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記者：陳曉欣