【驅寒保暖】冬天入眠手腳冰冷　中醫教一個動作極速暖身

▲ 冬天入眠手腳冰冷，中醫教一個動作極速暖身。

寒冷天即使走入被窩，手腳也不是很快就能感到暖和。台灣有中醫師就曾教授一個快速暖身的動作，只需按壓一個部位，就能刺激全身發紅發汗，有助冬日極速入眠。

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台灣中醫師鄒瑋倫曾在電視節目《健康2.0》分享，腋窩位置有兩條動脈，是一個最能夠讓冷熱交接的部位，亦是心經最重要的穴道「極泉穴」。她表示，緊握拳頭放在腋窩，用手硬壓，可刺激全身發紅、發汗。

▲ 鄒瑋倫表示，按壓「極泉穴」第一步是，緊握拳頭放在腋窩。

若有心肌梗塞或心絞痛的人士，或是身體循環比較虛弱時，按壓「極泉穴」也可令身體快速發紅、發汗、發熱。

假如蓋上棉被，在被窩兩小時仍感到雙腳冷冰冰的話，可按壓腋下凹陷處的「極泉穴」，刺激身體，加快血液循環，快速暖身。

甚麼時間按壓極泉穴最好？

鄒醫師表示，除了早上非常寒冷時，或溫差非常大的時候，亦可在午飯後到下午4時之間，即交感神經與副交感神經交接的時候，按壓「極泉穴」。她解釋，男性若過勞、工作壓力，較易導致急性高血壓，或出現中風前兆，在此段時間按壓「極泉穴」，有助預防以上風險。

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責任編輯：羅嘉欣