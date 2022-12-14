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【儲印花】一田X韓國No.1電飯煲CUCKOO　推印花換領廚房小家電低至21折

休閒消費 13:06 2022/12/14

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

一田X韓國No.1著名電飯煲品牌CUCKOO，推出印花換購活動。（一田提供）

一田最近聯乘韓國No.1著名電飯煲品牌CUCKOO，首次推出儲印花換購廚房小家電活動，由即日至2023年2月28日，於一田即日購物每滿$60，即可獲贈印花一個，集齊所需印花數目，即可以指定金額換購一系列韓潮廚界小神器。

這次換購的家電有5款，包括以高壓烹調技術煮出香甜軟糯白飯的韓國製加壓IH電飯煲；設有7種烹調模式及可煮出雜殼飯、糙米飯、嬰兒食品等的多功能智能電飯煲；配備料理鍋、蒸籠、煎烤盤於一身的櫻花粉紅色多用途煮食鍋；可作電子磅、食物處理器、打蛋器、磨盤及剝蒜功能於一身的無線食物料理機連廚房磅，以及同時使用UV燈消毒及PTC加熱烘乾雙重清潔的廚房消毒殺菌機

韓潮廚界小神器換購價：

  • 韓國加壓電飯煲︰30印花+$1,199 或150印花+$899
  • 多功能智能電飯煲︰20印花+$399 或80印花+$299
  • 多功能煮食鍋︰20印花+$379 或80印花+$299
  • 無線食物料理機連廚房磅︰20印花+$349 或60印花+$269
  • 廚具消毒殺菌機︰20印花+$199 或60印花+$149

印花派發：即日起至2023年2月28日
商品換購：即日起至2023年3月14日

換購地點：全線一田百貨、一田超市、一田KONBINI

記者︰黃依情

 

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