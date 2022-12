【皇室風波】哈里新預告片斥皇室說謊只保護威廉　梅根抱怨被當食物丟去餵狼

哈里王子(Prince Harry)與夫人梅根(Meghan Markle)的Netflix紀錄片一共6集,上周播出頭3集已成為熱話,後3集將於12月15日上架,Netflix再公布新預告片,哈里直斥皇室樂於說謊以保護哥哥威廉,自己卻沒有同等待遇,梅根更形容皇室把自己送去餵狼。

最新預告片長約1分23秒,出現了多幕精彩畫面,包括哈里梅根一對年幼子女的片段、兩人於2018年在溫莎堡結婚時的全家福,以及之前的新聞畫面和報紙頭條,預料後3集聚焦兩人離開英國的前因後果。哈里在片段開首表示,

梅根補充︰「我們的保鑣被撤了,全世界的人都知道我們在哪裏。」哈里揚言一定要離開,鏡頭再轉到身處飛機上的哈里,「我們正在飛向自由!」哈里在片中繼續語出驚人,疑直斥皇室講大話。

他們樂於說謊以保護我哥哥,他們從不願意說出真相保護我們。(They were happy to lie to protect my brother, they were never willing to tell the truth to protect us.)