【皇室風波】哈里新預告片斥皇室說謊只保護威廉　梅根抱怨被當食物丟去餵狼

▲ 哈里在新預告片中狠批皇室為保護威廉而說謊，自己卻沒有受到同等待遇。

哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）的Netflix紀錄片一共6集，上周播出頭3集已成為熱話，後3集將於12月15日上架，Netflix再公布新預告片，哈里直斥皇室樂於說謊以保護哥哥威廉，自己卻沒有同等待遇，梅根更形容皇室把自己送去餵狼。

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最新預告片長約1分23秒，出現了多幕精彩畫面，包括哈里梅根一對年幼子女的片段、兩人於2018年在溫莎堡結婚時的全家福，以及之前的新聞畫面和報紙頭條，預料後3集聚焦兩人離開英國的前因後果。哈里在片段開首表示，

要是我們當初沒有退出（皇室）？不知道會發生甚麼事？

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梅根補充︰「我們的保鑣被撤了，全世界的人都知道我們在哪裏。」哈里揚言一定要離開，鏡頭再轉到身處飛機上的哈里，「我們正在飛向自由！」哈里在片中繼續語出驚人，疑直斥皇室講大話。

他們樂於說謊以保護我哥哥，他們從不願意說出真相保護我們。（They were happy to lie to protect my brother, they were never willing to tell the truth to protect us.）

▲ 2018年兩人在溫莎堡結婚時的全家福。（影片截圖）

暗示英媒或皇室高級成員說謊

不過，在社交媒體版本的預告片並沒有標明哈里所指的「他們」是誰，但哈里講出這句話後，預告片即播出哈里與哥哥威廉（Prince William）在爺爺菲臘親王（Prince Philip）葬禮上並行的畫面。而官網版本則出現不同字幕，顯示哈里意指英國傳媒説謊。

不過，英媒翻查梅根去年接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時的説法，推斷哈里的言論是針對英國皇室高級成員及皇室職員。她談及婚禮前為試穿伴娘裙與大嫂凱特（Kate Middleton）爭執一事，辯稱並非如外界所言是她弄哭凱特，而是對方使她落淚。

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梅根批評皇室內部人人都知道真相，但卻沒有人澄清，更批評皇室職員散播有關她和哈里的謠言。她還指出，開始明白自己不僅沒有受到保護，且皇室職員願意說謊來保護其他家庭成員，但不願意講真話去保護她和哈里。

預告片還展示了他們在加州的家，以及他們一家四口的照片和影片，最後哈里表示，「打這場仗非常值得。」

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責任編輯︰林綺玲