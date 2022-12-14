【叱咤樂壇】「我最喜愛的歌曲」最新走勢出爐　MC佔兩席位Jeremy憑《半》入15強

▲ 樂迷可在12月16日中午12時前投選「我最喜愛的歌曲」最後10強。

明年1月1日舉行的《叱咤樂壇頒獎典禮》，當中「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」投票將於12月16日截止，而截至今日中午12時，最新15強走勢已出爐。

樂迷透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式進入「叱咤投票站」以一人一票投票。

截至今日中午12時，最新15強如下（排名依筆劃序）：

COLLAR《Call My Name!》 、呂爵安《Elevator》、柳應廷《MM7》、

盧瀚霆《Mr. Stranger》、MIRROR《We All Are》、MC 張天賦《小心地滑》、李駿傑《半》、MC 張天賦《老派約會之必要》、 洪嘉豪《污糟兒》、

姜濤《作品的說話》、Dear Jane《到底發生過什麼事》、江𤒹生《信之卷》

林家謙《某種老朋友 》、 陳卓賢《留一天與你喘息 》、張敬軒《賽勒斯的愛》

▲ 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強（FB圖片）

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