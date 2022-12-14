【羅密歐與祝英台】陳茵媺騷自拍照報平安　隔空為老公陳豪咖啡宣傳

▲ 陳茵媺同大家報平安。

陳豪跟陳茵媺（Aimee）相隔13年合體拍攝劇集《羅密歐與祝英台》，雖然夫婦二人做足防疫措施，陳豪更被封為「防疫超人」，不過Aimee日前確診新冠肺炎，由於要進行隔離，劇集再度被迫停工！

日前有報道指Aimee確診新冠肺炎，但未有明顯病徵，只是聲音沙啞。

【羅密歐與祝英台】陳茵媺復出作再度停工 Aimee染疫幸沒回家陳豪免中招

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Aimee確診新冠肺炎

不過原本《羅密歐與祝英台》於本月煞科，由於Aimee染疫後停工，煞科日子又再度延遲。

Aimee接受傳媒訪問表示，由於拍攝通告比較密，故她未有回家，只逗留在將軍澳休息，幸慶沒有傳染丈夫陳豪和小朋友，家人也不需要隔離。

▲ Aimee精神幾好。

「上水」報平安

不過似乎Aimee身體已並無大礙，今天（12月14日）她在社交網「上水」報平安，並為老公陳豪的咖啡做宣傳，以英文留言：「咖啡是最佳方法讓我開始新一天，亦令我感到更舒服。」

見Aimee素顏上陣，精神不錯，相信她很快便可早日復工，大家都叫她要好好保重身體。

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