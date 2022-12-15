【SEN】自閉兒投身社會體會真正考驗　好媽媽同行26載陪伴歷練成長

▲ Windy笑說當Michael踏入社會後便要學會放手，讓他成長和獨立。（被訪者提供）

當小朋友學會踏出第一步、開口說第一個字，父母總懷着無窮期盼，但漸漸發現小朋友在學習、社交方面重重障礙，甚至成為SEN學童時，箇中感受和艱辛確實難以言喻。Windy媽媽陪着兒子Michael走過26年，她笑說早幾年前已學會放手，讓這位高功能自閉症青年在社會中歷練成長。

近年SEN學生愈來愈普遍，當中涵蓋的範疇十分廣泛，如專注力不足、過度活躍、讀寫障礙等，而自閉症也是其一。其實自閉症的譜系十分廣闊，自閉症患者不一定完全跟世界缺乏連結，可能只在社交方面較弱，在智能上完全正常，能夠就讀於主流學校，甚至是醒目仔，26歲的Michael便是高功能自閉症人士。

智力正常的自閉症

Windy在幼稚園時已發現Michael的不一樣。「他很容易對人恐懼，特別是說話大聲一點已經嚇怕了他；當遇到不知如何解決的事情時，他就很容易哭；平日做事都是慢動作。另一個特點是他不合群，喜歡自己一個人玩，不太跟人講話，可能驚人哋笑他，一個保護自己的方法。」當時的心理學家認為Michael沒有典型的自閉症徵狀，只是動機低，可多參加社交小組，多探索就無問題。

▲ 自小熱愛音樂的Michael，參與機構的才藝表演，一展所長。（被訪者提供）

隨着成長，Michael跟其他小朋友的落差變得明顯了，特別是不太懂得表達自己，Windy要藉着不斷的發問才能了解情況。「他個性敏感，對他人看法評價極度在意，他人一句『你好無用』，他便會真的認為自己很無用，嚴重質疑自己；當受到他人讚賞時，卻同樣會質疑，不敢肯定自己。」即使他讀書成績不錯，中小學都是band 1學校，讀精英班，亦考獲大提琴8級、鋼琴7級的證書，也只認為是靠補習、媽媽幫忙，不相信自己的能力。

壓力觸發情緒病

後來中三的選科抉擇，壓力更大得令Michael出現強迫症、焦慮症的行為，再次面見心理學家，不出15分鐘會面已確定Michael患有自閉症。最令Windy感慨是當時社會對自閉症學生的支援不算多。「當時校長安排了7位老師一同接見我，但說的是學校沒有SEN方面的安排和支援，有種想勸人退學的感覺。」

加上就讀傳統以成績為重的學校，Michael的學業壓力沉重。「交功課的壓力超大，如有位男老師上課時扔粉刷、拍牆、拍枱來訓示學生，Michael自細對大聲響已經極度敏感，他一聽到就好驚，他不是不想做功課，只想慢慢做，好在老師都明白給予調適。」

Windy早就慣了見招拆招的生活。「點難嘅嘢，都係要向前行，日子都係要過。」每當Michael遇到問題，便引導他去找方法解決。「他看事情會慣向負面看，只有黑和白。我要教他學習對人有信心，有可能性就要嘗試，並不是未做就預見失敗。」

▲ 漸漸克服社交障礙的Michael，跟朋友合作演出。（被訪者提供）

工作是真正考驗

兩母子一路在碰撞中學習和成長，想不到Michael 21歲高級文憑畢業後，準備投入社會，才是對他倆的重大挑戰，Windy直說是SEN學生家長最艱難的時刻。「在學時有固定目標和作息，學校是保護傘，容許和接納他出錯，可以不斷嘗試，但現實社會是另一回事，出來工作就擔心他有沒有獨立能力。」作為高功能自閉症的Michael，在職場上沒有特別待遇，只能跟大眾一樣尋找工作。Windy認為愈早出社會學習人情世故，察言觀色，對這類SEN青年來說更重要。

幸好Michael當時遇上「共創可能」計劃，尋得三文治店的店務助理工作。這正是協康會聯同香港大學及3間社福機構，連繫家庭、僱主及社區人士，為15歲或以上有特殊需要青年創建的多元化就業機會。

Windy說：「青少年去到20歲，不可以仲當係小朋友教，要學會溝通。初時在三文治店做執拾、清潔，這些都可以慢慢掌握。但最難是與同事相處這部分，他不時會質疑其他人的做事方法，有好多疑問。」以往Michael覺得3個人有3種意見很混亂，現在學懂了先聆聽，再選用最好的意見。他說：「做事不是只用自己個套，不要質疑他人。現在要學習聽意見，學會商量，凡事有討論的空間。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在社會歷練了一年多後，Michael又在計劃的協助下轉投兼職活動助理，亦同時嘗試不同的崗位，如擔任活動司儀、擴香石製作導師、教材製作、攝影等，並在協康會內尋得其他同樣對音樂感興趣的朋友一齊夾band，以上種種都是希望藉着多元化的興趣中，尋找工作發展方向。

協康會的「共創可能」計劃透過運用「優勢為本」的介入手法，評估青年的個人特質與強項，為15歲或以上SEN青年提供個別化職涯規劃、工作技能訓練和在職支援。過去一年，專責團隊按照50位有特殊需要青年的優勢，為他們度身訂造「優勢為本」履歷表；團隊亦開創了四個非傳統工種，包括多媒體製作員、共融音樂表演、網頁設計及製作員、記念品教學導師等工作，培養SEN青年成為斜槓族，創造多元的就業機會。

記者︰劉妙賢