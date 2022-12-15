【校長專訪】會考8分癌父離世激發奮鬥心　天虹馮耀章校長：人生無絕路

▲ 馮耀章校長不諱言自己從小成績差勁，中學時更有幾近滿江紅的「包尾」戰績，會考時只有8分。但這個自身經歷正好印證了3歲不能定80，人生無絕路。

教育是一代人影響一代人，教育工作者同是深受前人的影響。浸信會天虹小學馮耀章校長直言在當校長前，在另一所學校校長的帶領下獲益良多，特別是他對創意教育的重視，令馮校長也在既有的框架下給予老師自由盡情發揮，將創意融入學生的日常生活之中。

馮校長風趣幽默，最會跟學生打成一片。他不時拿着毛公仔在大門迎接學生上課，話說當校長抱着新的毛公仔登場時，學生便會好奇地問東問西，甚至幫其命名，最新的一名學校毛公仔成員為「多毛」。

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一試不能定終身

馮校長的出其不意，源於個人成長經歷。誰說當校長一定要名列前茅，他直言自己從小成績差勁，中學時更有幾近滿江紅的「包尾」戰績，會考時只有8分。「我的經歷正好印證了3歲不能定80，失敗之後再努力，就有機會追回，人生無絕路。」他會考失敗重讀時，竟遇上患癌父親離世，打擊之餘亦轉化成發憤的動力，翌年會考拿到16分成功升讀預科。

他直言英文不太好，但對於理論的掌握卻甚有心得。「我一向鍾意講嘢，在加上ECON成績不錯，甚至可以幫同學補習，他們A-Level成績全部拿C級以上。那時發覺自己擅於將難懂的理論，變得易明易懂，這樣想做老師也不錯。」他後來進入教育學院，畢業後順理成章地當上老師、主任、副校長，一做就22年，直到5年前轉到浸信會天虹小學當校長。「我以前都是坐在台下看人拿獎，但人是有選擇，你可以找到自己的興趣，甚至可以成為頒獎的那位。」

▲ 浸信會天虹小學馮耀章校長大力推行創意教育，希望學生具有人文關懷，培養同理心。（被訪者提供）

講起創意教育，他直言坊間有不少誤解，「不是每份功課加入一欄創意分數，便能令學生變得有創意，這仍是離不開考試給分數的舊有思維模式。」他認為創意不是用分數去評鑑，而是存在於學生的日常之中，是整個氛圍的影響。

創意教育以知識為本

他亦慨歎不少人也以為創意教育只有玩樂、天馬行空、無邊無際。「真正的創意教育是要有輸入，教育是有目的，要有空間給學生去選擇和發揮，環境、課程好重要。」

學校在2025年將搬往新校舍，校園、課室、活動室的布置，隨處可見校長跟老師的心思。就如課室門上定會貼上班主任的作品，有以MIRROR海報為靈感的學生海報，或是用上老師熱愛的主題或人物作為課室的布置等，有趣是即使是「慢慢行、勿奔跑」的告示也用上老師的愛貓作圖案，親切溫暖的氛圍是創意教育的根源。

▲ 馮校長喜愛教學，他主理了世界公民的課程，讓學生學會代入不同立場去表達和回應。（被訪者提供）

「教育是甚麼？當你咩都唔記得，剩下來的就是教育。」他笑說若現在回想學校生活，不是老師教的哪個理論，而是跟同學、老師做了些難忘又特別的事。他強調學生在追求知識之餘，老師的陪伴關愛是最重要，令他們在快樂成長中建立自信。

馮校長笑說在舊校校長身上獲益不少，是一位在創意教育方面很有遠見的前輩。「有10年時間不時跟他在世界各地去考察，德國、芬蘭、瑞士、瑞典、澳洲、美國、韓國、日本等，探訪不同的學校取經。」當中最讓他印象深刻是瑞典，曾看到小學男生拿着雕刻刀做木雕，或是女生拿着電鋸做木工等，他們的眼睛是閃閃發亮，是真正享受其中。

▲ 師在課室布置方面甚有心思，將學生跟學校連繫起來，增加學生投入感。（被訪者提供）

海外考察取長補短

「瑞典學生對於自己一手創作的東西，有着滿滿的自信心。當地人的質素，特別是文化方面很高，他們跟大自然、社會的連繫是香港教育需要借鑑的地方。」這給馮校長帶來莫大的啟發，認為凡事也應該給學生盡量嘗試，如現時的學校課程特地加入布偶公仔製作、木製玩具課程等，為他們尋找無限的可能性。

「我期望學生不是只有IQ，還要培養EQ，與人相處，更要認識自己。」就如一年級的武術課程，主題是雙節棍，「老師和校長要思考的地方是，為學習賦予更多的意義。就如學完雙節棍之後，學生還要教老人家玩，令他們知道找到才能之後，還可以再發揮，感染他人，甚至做到祝福他人，從中慢慢領略人文關係和意義。」又如小五的創企活動，學校便想到跟社企的連繫，在讓學生接觸創業、理財的同時，更去拜訪和認識社企，令學生對社會、他人有更多的關愛。

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他笑說校長需要抱着開放的心態，才能與時並進，「我最喜歡跟不同的專業人士合作，做校長老師真係好窄，在課室裏面就是最大，教育工作者好容易以為自己好勁。要知道世界上有好多叻人，要不斷從他們身上學習。」PMQ就是他甚為欣賞的組織，當中有好多不同範疇的專業人士可以給教育工作者學習，如Train the trainer教師培訓工作坊，或是早前參加PMQ Seed策劃的《BETTER TOGETHER同創．童樂——校園計劃》等，便由設計師、軟件工程師等校外專業團隊，帶領小五學生為小一學生設計出一個考驗合作性的遊戲。學生從中學會換位思考，並提升反思能力和溝通能力。

記者：劉妙賢