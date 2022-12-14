  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【毒舌大狀】最新國際版最新預告曝光　黃子華爆金句：情願被人打好過被天收

娛樂 13:31 2022/12/14

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

《毒舌大狀》

將在年三十（2023年1月21日）上映的賀歲電影《毒舌大狀》，由《寒戰2》、《梅艷芳》編劇吳煒倫（Jack）首次執導，黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德（Michael）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）及栢天男（Adam）等主演。

同時，今日（14/12）推出國際版最新預告，同時齊集11位主要演員的最新海報亦於今日曝光。

《毒舌大狀》最新海報

子華破格演繹

有別於黃子華過往充滿喜感的賀歲電影，今次不是喜劇喧鬧，不賣溫馨愛情，而是認真說故事，講公道，抗權貴，救冤獄，歷盡迂迴曲折，屬不折不扣的法庭大戰劇情片，當然黃子華的一針見血貼地金句、毒舌寸嘴，絕對是焦點所在。

子華神今次聲嘶力竭，頸筋曝現，角色林涼水不求世人景仰，但求不被天收，子華今次破格演繹劇情片，以氣勢磅礡之勢降臨《毒舌大狀》。

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

為公義抗衡權貴

一句似是而非的硬道理，「炒股票贏的是道理，打官司贏的是歪理。」為緊湊的《毒舌大狀》最新預告片揭開序幕，谷德昭力勸林涼水跟大老闆學炒樓炒股票有益身心，林涼水卻不忍埋沒良心，縱容「天無眼」事情發生，他說：「我情願被人打，總好過被天收。」

預告揭示在戲中飾演名模曾潔兒的王丹妮陷入冤獄，林涼水說：「贏就救番佢出嚟，輸就判終身。」

黃子華飾演的非一般大狀林涼水，為抗衡權貴打壓拯救公義，瞓身展開一場法律之戰，公義對決，一觸即發。面對不公義，人人憤怒，幸好有林涼水發聲，就算在法官面前亦絕不妥協。林涼水如何鐵齒銅牙攣都拗番直，就要密切留意《毒舌大狀》。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【窄路微塵】袁澧林初演單親媽媽挑戰演技　張繼聰讚賞：她放下文青女神包袱
13:10 2022/11/09
【窄路微塵】袁澧林初演單親媽媽挑戰演技　張繼聰讚賞：她放下文青女神包袱
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
16:58 2022/11/02
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
【飯戲攻心】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友【有片】
11:06 2022/02/01
【飯戲攻心】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友【有片】

你可能感興趣

【窄路微塵】袁澧林初演單親媽媽挑戰演技　張繼聰讚賞：她放下文青女神包袱
13:10 2022/11/09
【窄路微塵】袁澧林初演單親媽媽挑戰演技　張繼聰讚賞：她放下文青女神包袱
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
16:58 2022/11/02
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
【飯戲攻心】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友【有片】
11:06 2022/02/01
【飯戲攻心】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友【有片】
黃子華 電影 導演

最高瀏覽

【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
17:20 2022/12/13
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
10:23 2022/12/13
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議
16:41 2022/12/13
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議