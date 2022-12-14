【萬千星輝頒獎典禮2022】李成昌《法證先鋒V》獨腳戲騷超班演技　昌哥謙稱冇信心攞獎

▲ 李成昌今年有三套劇角逐獎項。

台慶劇《法證先鋒 V》近日播映中，前晚（12日）及昨晚（12月13日）劇情均與劇本殺「同步進行」，觀眾大呼看得投入過癮，直指夠懸疑，並指李成昌的出現及問蔡思貝借電話「相當有嫌疑」：「搵得重量級演員李成昌，無理由做路人甲」。

過去一年對昌哥絕對是豐收年，自在《異搜店》演出大獲好評後，之後的《回歸》、《凶宅清潔師》（J2首播）及《美麗戰場》等亦好評兼話題不絕。今次昌哥在《法證V》再度晒冷好演技，昨晚最後一幕痛哭戲更獲網民指是繼《異搜店》的天台懺悔戲後再度演技爆發，網民留言：「昌叔啲戲真係教材級」。

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有提名感滿足

昨晚當昌哥角色聽到井Sir（袁偉豪飾）盛讚自己是好警察後，在隨後的1分25秒獨腳戲中，重複說了至少4次「我係一個好警察？」，情緒由乾笑自嘲演變至自責嚎哭，在沒有對白變化的情況下，要在短時間內做出如此大轉折有一定難度。

昌哥受訪時亦直認事前必須做足功課。

談到今年有3部代表作，昌哥開心直認是「大大大豐收年」：「有公司認可，3套都有提名，我已經好開心。問我有冇信心攞獎呢？好老實，我冇信心，依家啲後生仔女好犀利，佢哋嗰種奮鬥、學習精神同演技，我真係唔夠佢哋嚟。」

▲ 趙璧渝連續兩晚引起不少討論。

配角個個有表現

至於《全城一叮》冠軍林子超，劇中的IT宅男演出亦入型入格，原來子超事前為角色做了不少功夫：「我一接到角色就上網搵IT宅男嘅Reference，然後因為覺得自己外形同個角色有啲距離，所以買咗副眼鏡，同埋事前戴咗幾日眼鏡去幫助投入個角色。」

另外，趙璧渝及羅雪妍的動物造型亦獲網民大讚造型可愛靚女。

趙璧渝自2013年已開始參與劇集拍攝，透過第26期藝訓班簽約TVB的她，已推出的參演劇集超過80部，兩年前憑《法證IV》中的袒胸危站天台戲份贏取關注，網民指現年逾30歲的她仍然漂亮，有潛質更上一層樓。

羅雪妍則是《2020香港小姐競選》十二強佳麗，去年才開始參與TVB劇拍攝，難怪獲讚面孔清新亮麗。

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