【胡亂服藥】女子一次性服食7種感冒藥 全身不明冒出紅斑及膿包

▲ 藥物不能亂食。

藥真的不能亂食？廣東深圳一名女子，日前感到身體不適，她沒有去向醫生求診，自行在家中服藥，但她一口氣混吃7種感冒、咳嗽藥等，結果2天後全身竟然冒出不明紅斑與膿包，求診證實患上急性廣泛性發疹性膿皰癥（AGEP）。

綜合内地傳媒報道，該名周姓女子日前出現發燒、咳嗽及喉嚨痛症狀，她見到家中有非處方藥物，於是打算自行服藥治療。令人意外的是，她竟然一次性服用7種感冒藥物，包括阿奇黴素（抗生素）、克咳平（止咳藥）、咳特靈（止咳藥）等。

豈料兩日後，周女臉部、身上開始出現一片片紅斑與小膿包，甚至出現高燒不退、呼吸困難等，她才急忙到醫院求醫，最後證實患上急性廣泛性發疹性膿皰癥（AGEP）。周女在接受治療並停用「該批藥物」後，現時已經痊癒出院。

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深圳人民醫院皮膚科主任醫生鄭立雄解釋，由於周女一次性進食多種不同品種的藥物，服食的藥物種類越多，出現過敏反應的機率就會越大。如果狀況輕微的話，只要停藥、喝水、吃點抗組織胺藥就會好轉。如果情況嚴重，例如身上會出現宛如燙傷的大水泡，甚至會出現電解質混亂、全身性敗血症，則可能危及性命。

根據資料，AGEP是一種罕見但嚴重的急性廣泛性反應，發生率約每年每100萬人有1至5宗個案，超過90%以上是典型的對於藥物的皮膚不良反應，主要的誘發藥品是抗生素。AGEP 並無特效療法可用，但停服致敏藥物後，正確的診斷皮膚症狀通常就會自然消退。

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責任編輯：羅嘉欣