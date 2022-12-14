【訪港優惠】旅客於海港城消費將獲贈禮品　送保溫瓶、化妝箱等共5萬份

▲ 「Beauty Carry On」單肩手提「香港夜景」化妝箱。（海港城提供）

因應政府今日（14日）起撤銷入境旅客「黃碼」限制，海港城推出旅客優惠活動。由明日（15日）起，所有旅客只需到訪海港城，無需消費即可免費獲贈香港特色迎新禮品，共5萬份；消費滿指定金額可額外換領不同禮品。

此外，海港城由即日起至12月31日舉辦「Fly to Harbour City」Instagram有獎遊戲。海外人士只需發布1篇關於「海港城一天遊行程」的貼文，1,000名最具創意和熱情的參加者，將於2023年1月贏得最高1,100港元的餐飲禮券，以及專享預訂馬哥孛羅香港酒店、香港港威酒店及香港美利酒店最優惠房價8折優惠。

旅客須提供有效海外護照及入境證明，同時下載「Harbour Cityzen」應用程式成為會員，即享以下禮品：

同日消費總額 禮品 無需消費 OMY「香港地圖」多用途填色小布袋連4支可水洗畫筆或 emoji® Brand「雙面表情包」連便利貼 單一消費滿 HK$1,000 Eva Cremers 保溫瓶或 「All You Knit Is Love」環保袋 或 「Eat Well Be Well」環保餐盒套裝 消費滿 HK$5,000(最多 3 張單據) 史諾比多用途手提兼單背袋或 「Beauty Carry On」單肩手提「香港夜景」化妝箱

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換領詳情

日期：2022年12月15日起

時間：中午12時至晚上8時

地點：海港城海運大廈二階詢問處 (近 OTE202 號舖塚田農場)

「Fly to Harbour City」Instagram 有獎遊戲

參加方法： 發佈1篇貼文，分享您策劃的海港城一天遊行程，進行或參與的活動，並加上標籤 #HCtravel #HarbourCity @harbourcity (參加者可以從海港城的官方社交平台﹑網站或相簿挑選相關相片以作發佈用途）。

勝出者將會獲得：

1. HK$500海港城餐飲禮券

2. 預訂馬哥孛羅香港酒店或香港港威酒店可享房價8折；同時享每晚價HK$100的餐飲消費額於住宿期間使用。

3. 預訂香港美利酒店可享房價8折；同時享每晚價值 HK$500 的餐飲消費額於住宿期間使用。

活動日期：2022年12月1日至31日

公佈得獎名單日期：2023 年1月4日

領獎日期：2023年1月4日至4月30日

更多詳情及條款: www.harbourcity.com.hk/tc/happening/fly-to-harbour-city-win-fabulous-prizes/

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責任編輯：陳麗娜