【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀

▲ 裕美身世好崎嶇...

現年32歲的中日混血兒裕美，父親和田具久為日本人，不過她跟父親失聯逾20年，一直跟母親相依為命。直到2012年拍攝TVB的日本海嘯災後節目《嘯後瀛風》後，對生父放下仇恨決心尋父，曾求助於香港日本領事館惟一直音信全無。不過她未有放棄，近日於個人社交平台發出尋父啟示，渴望父女重聚。

不少熱心網民為裕美出一分力，在網絡人肉搜尋其父，相隔一日有最新消息。有網友找到一個與其父同名的Twitter帳號，她即開設帳戶追蹤對方，並出post上載與父親舊照，盼望對方回覆：「如果他是真的，我希望他會回覆，等待中。。。」

雖然裕美未收到回覆，連日來她上載多張童年照懷緬一下。兒時她曾在家鄉日本上學一段時間，當年剪了一個可愛菇頭，眼仔睩睩，十分精靈。

【裕美尋親】10年前拍日本災後節目放下仇怨 IG發尋父啟示盼父女重聚

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

濫藥割手腕自殘

裕美原名為和田裕美，在香港土生土長。因中學成績未如理想，會考獲零分，對演藝方面感濃厚興趣的她，於2002年參加全港普通話歌唱大賽後入行。

及後簽約陳百祥旗下任歌手，雖然初入行時備受公司力捧，可惜星途平坦。當年更曾因工作而患上抑鬱症，胡亂服藥更經常割手腕和撞牆自殘，後來經過治療後已經脫離中度抑鬱症。

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

感情多籮籮

裕美出道多年緋聞不斷，感情生活一直備受關注。入行初時曾與同公司的阮民安（Tommy）拍拖，後來又與陳柏宇傳緋聞，男方過後在接受電台訪問時承認二人曾經相戀。

2011年，裕美在教會認識同為基督徒的樂隊「赤子」成員張彥博，二人曾到談婚論嫁的階段，不過後來卻被影到裕美與鼓手鄧應祈激吻，她指後者才是其男友，及後於2013年宣布分手。

同年底，她與教友林恩浩結婚，可惜婚姻只維持3年，同時被拍到搭上藝人黃子恆，更發展至同居關係，裕美即被全城斥責背夫出軌。當時她向公開交代事件，指曾受到前夫家暴，故單方面申請離婚。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【激嬲女友】林作直播期間當眾摸裕美胸 網民：依啲行為好cheap

高調戀林作

與黃子恆的戀情不久便告吹，2017年傳出與細8年的無綫高層樂易玲幼子Ryan相戀，裕美澄清視對方為「細佬」。

同年宣布與意大利籍商人男友拍拖，一年後因長期分隔異地而分手。當時麥明詩舊愛林作公開表示對裕美有好感，2019年初二人雙雙同遊日本，最終林作成功追到裕美奪得美人芳心。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R