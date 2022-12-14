【陳奕迅演唱會】入行27年曾歷不少爭議　Eason被指以實力再征服網民

▲ 陳奕迅演唱會有不少話題。

陳奕迅（Eason）25場紅館個唱《Fear and Dreams香港演唱會》上周五（12月9日）開鑼後，連日來樂迷由觀望態度到口碑轟傳，令到在樂壇聲勢沉寂了一年的Eason，歌藝和現場水準再受到不少正面評價，力保歌神地位，可見實力仍是贏得口碑的不二法門。

95年出道的陳奕迅，入行時正值四大天王火紅的年代，曾考獲英國皇家音樂學院八級聲樂證書的Eason，把其音樂觸覺放在流行曲中，為當時樂壇帶來一陣顛覆，在K歌盛行的樂壇開拓了更多不同類型和主題的廣東歌，其別樹一格的聲音，很快令他得到認同，在2000年後漸被封以新一代「歌神」稱號。

▲ Eason每晚的安歌都被洗版。

由不了到搶購

在20多年的演藝生涯中，陳奕迅在掌聲之外，都有過不少爭議，如出道時曾因講過在四大天王中只買張學友唱片，而被指欠缺得體；幾年前又試過在頒獎禮上其演出態度受到批評，在2010年的《DUO演唱會》，他因為經歷失聲仍堅持演出，雖演出態度認真，但也有不少歌迷指他「爛聲」影響表演質素。

不過這些爭議無損他在樂壇的認同度，他在人氣背後，亦為不少音樂人提供了製作和演出機會，甚至大膽起用新晉創作人，其音樂版圖更由香港漸擴展至台灣及內地，在廣東歌以外亦儲落多首國語金曲，在華語地區有一定影響力。

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3年前陳奕迅原定舉行紅館跨年個唱，但因不同事件一直延期，去年陳奕迅捲入網絡爭議事件後，人氣一度下滑，而他亦絕跡了幕前一段長時間，甚至已有改朝換代的聲音出現，今年陳奕迅宣布重啟演唱會，不少網民都持觀望態度，更有明言「不了」，至門票開售，反應卻非常熱烈，門票一再加開至25場，成為近3年最暢銷的演唱會。

Fear and Dreams

Eason坦言今次演唱會主題「FEAR AND DREAMS」早在3年前已定好，因今日他並不覺得心中所想有改變，所以沿用演唱會名稱，當中代表著甚麼？

他直言：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」場內的三面台，建下紅館史上最巨型的電子屏幕，橫71米、高14.5米，屏幕由紅館頂一直伸延到台面及兩邊山頂，帶來視覺上的震憾，而鄭伊健早前的演唱會亦有沿用類似設計的屏幕，相信會是演唱會製作的新方向。

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演唱會著重主題性，並分為四個部分，上半場Eason用作品說話，跟觀眾沒有交流，唱出的歌曲如《人神鬥》、《當這地球沒有花》、《黑洞》、《異夢》等都非主打歌，旨在呈現生活之中的苦難和現實中的面對的痛 ，巨型電子屏幕亦替不同意境化畫面來配合歌曲。

Eason利用此在演出時穿插播出不同意境的畫面。。Eason亦一口氣唱足廿多首，要觀眾完全投入聽歌、感受主題。

安歌片段洗版

至下半場的兩個部分，氣氛由暗黑至光明溫暖，歌單才熱鬧起來，會由觀眾熟悉的《今日》、《七百年後》、《幸福的摩天輪》等金曲，臨近完場更有一節20分鐘快歌medley，唱出《第五個現代化》、《打得火熱》、《重口味》等，讓觀眾忘卻悲傷投入一場歡樂的夢，也是這個騷帶出的主題。

首場演出後，樂迷的反應兩極，但網上評論度亦漸漸增加，亦感受到當中的用心，而陳奕迅交出水準以上的歌唱功力，尤其安歌時段的自選金曲，片段一再被洗版，Eason用其實力和誠意，扳回樂迷對他的信心。

記者：區家歷