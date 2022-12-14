【身兼母職】一場意外帶走媽媽　20歲家姐打兩份工供養弟妹讀書

▲ 20歲的吳思諺，唔介意身兼母職照顧兩個同母異父的弟妹。

一場意外帶走了媽媽！馬拉西亞來自單親家庭的女生吳思諺，因家境比較清貧，所以畢業後就踏入社會工作，但上個月媽媽意外離世，身為長女的她，要身兼母職供養同母異父的弟妹，現在她一天打兩份工，早上做銷售員，晚上到酒吧工作，生活很累，但為了兩個弟妹，她咬緊牙關堅持下去，「我也想弟妹可以去上學讀書！」不過因為入不敷支，令她很有壓力，她向雪洲金英慈善基金會尋求協助，盼社會人士能夠幫助渡過難關。

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綜合外媒報道，現年20歲的吳思諺，單親家庭長大，家境也比較清貧，家裡無能為力讓她升讀大學，所以她中學畢業後，就踏入社會工作，

我也想快點賺錢來養活自己，也可以減輕家裡的負擔。

吳思諺有兩個同母異父的弟妹，分別是12歲的弟弟吳宇珩和6歲的妹妹吳恩芯，在她媽媽過世前，兩個弟妹也是跟著媽媽一起生活，可是上個月她媽媽因意外過世，照顧這兩個弟妹的重任便交到吳思諺身上了，

我也是很措手不及，突然間從一個姐姐的角色轉變成一個媽媽的角色，怕我照顧的不好，他們生病發燒那些。

現在吳思諺一天打兩份工來維持生活，早上是做銷售員，晚上就到酒吧上班，因為錢不多，吳思諺和一名女性朋友在無拉港合租一房，加上她兩個弟妹共4人擠在一間房間，她打算經濟穩定才考慮再租多一間客房，不過現階段她生活是很累，可是為了兩個弟妹她還是咬牙堅持，

之前還勉強可以養活自己，維持生活開銷，可是現在多了兩個弟妹要照顧，我一時間真的沒有辦法，生活也很辛苦很壓力…

吳思諺續指，現在弟弟要上中一了，小妹也要開學了，要安排交通費、學費及伙食費那些，還有房租水電費等等……，她很想弟妹可以去上學讀書，但身邊沒有親戚可以求助，一時間真的沒有辦法，她感到很無助很有壓力，

我這個做大姐的站出來請求各位善心人士可以獻出一份愛心，幫我們這一家度過難關，謝謝大家！

該基金會主席黃俊傑說，她想找親戚幫忙，可是身邊沒有親戚可以伸援手，最後透過該基金會尋求協助，而基金會成員在日前已進行家訪，了解求助者的困難，該基金會將全力協助，同時希望結集其他善長人翁獻出一份愛心，幫忙這3姐弟妹度過難關。

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責任編輯︰王明芳