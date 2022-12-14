【空中奇案】孕婦扮「作動」要空中臨盆　飛機緊急降落後揭開背後陰謀

▲ 有航班曾發生乘客扮病事件，以致航班須緊急降落，背後各有原因。（i-stock圖片）

飛行中出現乘客不適的事件時有發生，機組人員必定爭分奪秒施行急救，機長會按病者的情況，或需緊急降落鄰近機場，把病人第一時間送院搶救。

有沒有想過有乘客會在萬呎高空上，假扮心臟病發？

在一班飛往多倫多的航班上，一名男乘客向機艙服務員求助，表示呼吸困難和心絞痛，出現了疑似心臟病發的徵狀。當時機上有醫護人員乘客為其作初步身體檢查，沒發現任何心臟有機會驟停的迹象。但因着病人表現極度不適，為免有機會引致傷亡事件，機長決定把飛機緊急中途轉降。降落地機場收到指示後，馬上安排救護車和醫生團隊在機場等候，第一時間將病人急送醫院救治，最後，該男乘客的所有醫療報告和掃描結果，均顯示身體狀況正常。

「為何他要假扮心臟病發？」

原因不明。該航空公司已把那位男乘客列入拒載的黑名單，因為航機為了「救」他而改航，機長在緊急降落前不得不把數以噸計的燃油在半空中卸掉，造成了極大的經濟損失。

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有人在飛機上假扮心臟病發，有人的演技更令人大開眼界。

一班載有二百多位乘客、從摩洛哥飛往伊斯坦堡的航班，飛行中，一位懷有身孕的女乘客以逼真的演技佯裝「作動」，即將在空中臨盆，把機組人員嚇得手忙腳亂，機長決定在西班牙機場緊急降落。當該位準媽媽乘客被移離飛機之際，機上有二十七位乘客在未經授權下，忽然自行下機，急速逃離機場，警方連忙加以追捕，攔下了其中十三人。據了解，該孕婦被送院檢查後，發現她根本毫無分娩的迹象。事後，有人向警方承認負責裝病，掩護同行者得以乘亂非法進入其他國家。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「三萬呎高空上的演員」

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