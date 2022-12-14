【放寬防疫】國泰歡迎今起取消疫苗通行證黃碼限制　明年起恢復往返巴黎航班

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國泰航空歡迎香港特別行政區政府最新實施便利旅客來港的措施，尤其是由今天起取消疫苗通行證的黃碼限制。有關調整將進一步提高旅遊意欲，尤其吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復，加強香港樞紐的航班網絡。

顧客及商務總裁林紹波表示，隨着聖誕及新年喜慶的假期臨近，旅遊需求持續改善。國泰航空正繼續增加客運航班運力及恢復更多航點，包括於12月恢復往返札幌、福岡、檳城及達卡的航班，以及於來年1月份恢復布吉及名古屋航班。我們預計前往日本及東南亞等休閒旅游熱點的殷切需求會延續至農曆新年假期。將於2023年1月18日及2023年2月1日起分別恢復往返巴黎的航班CX261及CX260，以及往返東京（羽田）的航班CX548及CX549的頭等客艙服務。

他又稱，展望貨運業務，在客運航點網絡不斷擴大下，貨運客戶亦會有更多航點及班次的選擇。預計空運市場短期内仍面臨挑戰，直至內地的供應鏈轉趨穩定及主要消費品市場有補充庫存的需要。

國泰航空於11月份載客五十二萬六千八百二十七人次，較2021年同月增加652.1 %，但相比疫情前2019年11月的水平下跌79.9 %。於11月份續加開航班前往更多航點，尤其是日本和東南亞等需求甚殷的港人旅遊熱點。一如所料，日本是上月乘客量之冠的目的地，航班載客率更高達86%。月內亦恢復了前往登巴薩（峇里島）、東京（羽田）及蘇黎世的客運航班。

貨運方面，儘管11月開始了傳統貨運的旺季，月內貨運需求與10月份相比只屬平穩，國泰航空上月運載十萬三千零九十二公噸貨物，較10月份減少約6%，而貨運運力則按月下跌約2%。整體而言，我們的貨運運力約為疫情前64%的水平。

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責任編輯：余思嵐