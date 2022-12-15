香港康寶萊30周年慈善客戶同樂日成功打破健力士世界紀錄™

▲ 「康寶萊X保良局慈善世界紀錄暨客戶同樂日」慶祝香港康寶萊成立30周年

為慶祝公司成立30周年，香港康寶萊於11月27日假海洋公園舉行了「康寶萊X保良局慈善世界紀錄暨客戶同樂日」的大型慶祝活動，當日有超過800人參加，更打破了健力士世界紀錄™。

616人打破健力士世界紀錄™



是次「康寶萊X保良局慈善世界紀錄暨客戶同樂日」活動除了與眾同樂，更別具意義。為響應歐睿國際（Euromonitor）對康寶萊是「全球代餐與蛋白類補充劑綜合品類第一品牌」和「全球第一活躍生活模式營養產品品牌」的認證，當日出席的參加者以康寶萊的皇牌產品「營養蛋白素奶昔」成功挑戰了健力士世界紀錄™的「最多人同時製作蛋白奶昔」稱號，共有616位參加者共同打破了世界紀錄。

▲ 香港康寶萊成功打破健力士世界紀錄™

康寶萊香港及澳門總經理施正華對於今次活動成果表示：「我們非常高興今次能與大家一同成功打破了健力士世界紀錄™。興奮之餘，我們亦很高興透過今次活動籌得超過30萬元善款，撥捐至康寶萊慈善基金以幫助保良局有需要的兒童。康寶萊自2007年起已開始與保良局合作，致力將優質營養帶給有需要的兒童。迄今15年，我們已為保良局籌得逾600萬元的善款，令超過18萬人次受惠。」

早餐是一天的能量之源



康寶萊亦一直積極在社區推廣營養及健康生活的重要性，當中包括提升大眾關注早餐對健康的重要性。香港衛生署學生健康服務就指出，一份適量的早餐可以令兒童更集中精神、頭腦靈活、增強學習能力，更可促進健康成長。而早餐中應該加入蛋白質這項重要的營養元素。

都市人生活忙碌，可以選擇「康寶萊營養蛋白素奶昔」作為快捷方便的早餐，提供理想均衡的蛋白質、養分及充足的能量。奶昔蘊含多種維他命及礦物質、草本成分、抗氧化物及纖維，能為人體提供必需氨基酸，且屬低升糖指數，即使正在修身的你，也可以安心又放心地品嘗美味又健康的早餐。另外，康寶萊亦有「F1營養蛋白素——精選配方」可供選擇，採用豌豆、藜麥和大米蛋白的優質植物蛋白配方，不含麩質，同時蘊含豐富養分及纖維，適合素食者食用，安全可靠。

▲ 「F1營養蛋白素——精選配方」蘊含豐富養分及纖維，適合素食者食用

80%營養 + 20%運動



香港政府多年來積極宣傳健康飲食和適量運動的重要性，有助預防及扺抗疾病，更可以保持精力充沛。對此，施正華説：「營養和運動都是保持健康的重要元素。康寶萊今後會繼續支持和推廣健康飲食及規律運動，推出最優質的營養補充品，以及在社區舉辦活動，鼓勵大家擁抱健康生活。」

（特約）