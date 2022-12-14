【偽造帳目】涉偽造銷售紀錄和佣金收據詐騙佣金　廉署起訴私營保健中心前營運董事

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廉政公署調查貪污時，揭發一名私營保健中心前營運董事涉嫌偽造銷售紀錄和佣金收據，以詐騙該中心佣金。被告昨日（13日）被廉政公署落案起訴偽造帳目罪名。被告已獲廉署准予保釋，以待明日（15日）在東區裁判法院答辯。



被告江碧蕙，46歲，加心康智能醫療（亞洲）有限公司（加心康）前營運董事，被控三項偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》第19（1）（a）條。加心康是一間提供心血管檢查服務的私營保健中心。根據合作協議，轉介代理每成功轉介客戶至加心康，可獲淨銷售金額的10%至30%作為佣金。所有轉介代理須簽署「代理佣金收據」以確認收到佣金。



案發時被告是加心康一名營運董事，負責製備加心康的銷售紀錄、開出支票予轉介代理及處理「代理佣金收據」，以供加心康作會計用途。由於被告並非轉介代理，她不能獲取任何轉介佣金。案件於2020年3月至4月期間發生。被告涉嫌捏改加心康三份銷售紀錄和兩張「代理佣金收據」，使一名朋友看來轉介了13名客戶給加心康，獲發及可獲發轉介佣金共約3,800元。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該名朋友從沒有轉介任何客戶給加心康，也沒有簽署「代理佣金收據」及收取佣金。

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責任編輯：余思嵐