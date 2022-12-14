【偽造帳目】香港首位女騎師涉造假被捕　明日東區裁判法院出席答辯

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本港首位華人女騎師江碧蕙涉嫌造假被捕，廉政公署表示，江碧蕙疑於2020年偽造銷售紀錄和佣金收據，籍此非法獲取3,800元轉介佣金。江碧蕙被控3項偽造帳目罪，明日將在東區裁判法院答辯。

翻查過去報道，江碧蕙2019年與友人合作，成立提供心血管檢查服務的私營保健中心「加心康」。按照該公司的條款，代理每成功轉介客戶至加心康，可獲淨銷售金額的10%至30%作為佣金。所有轉介代理須簽署「代理佣金收據」以確認收到佣金。

江碧蕙過去擔任營運董事一職時，負責製備加心康的銷售紀錄、開出支票予轉介代理、處理「代理佣金收據」，以供加心康作會計用途。由於江碧蕙並非轉介代理，她並不能透過轉介獲取佣金。

廉政公署昨公布，江碧蕙涉嫌在2020年3月至4月期間，捏改3份銷售紀錄和2張「代理佣金收據」，假裝一名友人轉介了13名客戶予加心康，藉此獲發及可獲發轉介佣金共約3,800元。

廉署早前接獲有關貪污投訴，經調查後發現該名朋友從沒有轉介任何客戶給加心康，也沒有簽署「代理佣金收據」及收取佣金。

江碧蕙現被控3項偽造帳目罪名及違反《盜竊罪條例》。被告已獲廉署准予保釋，將於明日在東區裁判法院答辯。廉署指，加心康在調查期間有提供全面協助。

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責任編輯：余思嵐