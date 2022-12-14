【疫下加電費】謝展寰：長期補貼增負擔應節省電力　海上天然氣站明年投運

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有意見認為本港疫情未退，加上經濟仍處於復蘇階段，兩電因其燃料調整費持續飆升而大幅上調電費，對小商戶的營商成本及基層市民的生活成本帶來了顯著的壓力。環境及生態局局長謝展寰今日（14日）表示，明白基層市民對加電費的關注，政府及兩電有向合資格用戶提供補貼，但強調國際能源價格受多個因素影響，未來前景仍會相當不穩定，單靠政府提供補貼並非長遠可持續的方案，最好的應對辦法是節省電力。

立法會議員蘇長荣在會議上提出會否考慮延長分別在明年五月和明年年底結束的電費補貼計劃及電費紓緩計劃。謝展寰指，國際能源價格受多個因素影響，未來前景仍會相當不穩定，單靠政府提供補貼並不是一個長遠可持續的方案，亦會對公共財政構成沉重負擔，最好的應對辦法是節省電力，每單位的電費雖然免不了增加，但用電的實質支出卻可以因而維持，甚至減少。

另外被問到會否在未來促成兩電與內地加強合作，以緩解本港電費因國際燃料市場價格飆升引致的上調壓力。他則指，兩電已按政府要求逐步以燃氣取代燃煤發電。現時發電燃料組合中，天然氣是最主要的發電燃料，佔發電燃料組合約一半，從內地輸入的核電約佔三成，其餘主要仍為燃煤。兩電正在香港水域共同設置海上液化天然氣接收站，預計於2023年投入運作。項目讓兩電直接從國際巿場採購液化天然氣，增強議價能力，從而減輕天然氣價格波動對電費的壓力。

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責任編輯：余思嵐