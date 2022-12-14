港大理科碩士課程  配合專業所需  充分裝備助拓展事業

▲ 香港大學開辦不同的碩士課程，能為在職或有意投身業界的人士提供既專門又多元化的知識。

資訊科技發展一日千里，它對所有人的影響無遠弗屆，是近30年來人類社會最重要的發展。任何企業都需要一群資訊科技專才支援業務所需，而資訊科技的應用，不僅革新了全球公營和私營機構的運作模式，更改變了我們的生活模式。有見及此，香港大學開辦電子商貿及互聯網工程理科碩士課程、計算機科學理科碩士課程，及金融科技與數據分析理學碩士課程，為在職或有意投身業界的人士提供既專門又多元化的知識，讓學員不斷增值，提高軟硬實力。

必修選修兼融 選科更具彈性



香港大學電子商貿巷及互聯網工程理科碩士課程，早於1999年9月開辨，是亞洲首創此類課程的院校。課程配合環球商業市場的迅速變化，並在必修科目與選修科目中取得絕佳的平衡，學員能靈活地配合自己興趣與專業發展。課程另一特別之處是半數的教授均來自海外著名學府，還有本地及來自美國、澳洲等地的資訊科技專才。他們均是該科目領域的精英，具國際視野，以及具有啓發式教學的經驗。同時，學系亦會不時更新課程內容，以確保能緊貼市場之最新趨勢。

計算機科學理科碩士課程 選擇靈活多元化



計算機科學理科碩士課程開辦已逾 20 年, 課程則着重教授學員電腦方面較深入的知識和技巧，讓學員掌握最新的科技潮流資訊，裝備自已，幫助他們在工作和研究上追求突破。 課程最大特色是設計具靈活性及科目選擇多元化，四項專業範疇包括：計算機綜合專業、網絡信息安全、多媒體計算及金融計算；內容涵蓋數據工程、雲計算、區塊鏈技術、人機互動研究、深度學習、金融技術、網絡保安等。學員可因應個人興趣和事業發展規劃，選擇課程相應的專業領域。學員需修讀8個單元課及1個畢業論文，或修讀10個單元課以及1個專題報告。另外，課程每年均會重新評估，更新課程內容，以緊貼電腦科技迅速發展，例如近年新增了“Artificial intelligence of things”、“Natural language processing” 及 “Machine Learning in Trading and Finance”等科目。

金融科技與數據分析課程 助學生跟市場接軌



金融科技與數據分析理學碩士課程以電腦科學及技術為主軸，另加入商科及法學內容，冀培訓本地人才開發金融科技項目，解決數據分析、網絡安全等行業痛點。 鑑於金融科技行業的高速發展以及許多機構井噴式的金融科技需求，完成課程的學員掌握行内最新的科技發展，了解市場和業界的要求，日後無論在不同的專項領域上都能夠發揮優勢，應對不同行業的需要及挑戰。

▲ 資訊科技發展迅速，市場需要大量人才以配合業界要求，港大冀能透過培訓本地人才開發金融科技項目，解決數據分析、網絡安全等行業痛點。

課程現正招生，截止報名日期為2022年12月30日。



電子商貿及互聯網工程理科碩士課程

課程網址: https://www.ecom-icom.hku.hk

查詢: 3917-1828

電郵: admission@ecom-icom.hku.hk

計算機科學理科碩士課程

課程網址: https://www.msc-cs.hku.hk

查詢: 3917-1828

電郵: msccs@cs.hku.hk

金融科技與數據分析理學碩士課程

課程網址: https://mscftda.cs.hku.hk/

查詢: 3917-1828

電郵: mscftda@cs.hku.hk

（特約）