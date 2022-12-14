【暴動判囚】涉兆康站暴動4人判囚31.5至42個月　官指害人害己

▲ 5男女於2019年10月破壞兆康西鐵及輕鐵站被捕，今有1人被判入教導所、1人監禁31.5個月，其餘3人被判監42個月。（資料圖片）

5男女於2019年10月破壞兆康西鐵及輕鐵站被捕。17歲女學生及23歲地產經紀早前承認暴動罪，今（14日）於區域法院被判入教導所及監禁31.5個月，另外3人經審訊後被裁定罪成，今均被判監42個月。法官於判詞指，暴動造成的威脅嚴重性及迫近程度高，事件明顯對公眾造成嚴重滋擾，又指各被告雖懷著改變社會的理念，但是以違法方式表達，害人害己。

被告依次為何嘉俊（23歲，男地產經紀）、雷呈昊（20歲，男學生）、黃健進（35歲，男電訊銷售員）、17歲梁姓女生）及陳朗婷（24歲，女學生），同被控於2019年10月7日，在屯門港鐵及輕鐵兆康站一帶連同其他身分不詳的人參與暴動。

法官李慶年於判詞指，本案暴動於一連串暴力事件期間發生，暴動明顯是預先計劃的，示威者是有備而來。法官指是次暴動規模大，參與暴動人數最高峰有約280人，他們從屯門兆康西鐵站走到兆康輕鐵站，大肆破壞鐵路設施，暴徒大多使用棍狀硬物，大肆破壞鐵路的設施，亦有人曾經把雜物掉進輕鐵站路軌。

法官續指，暴動歷時10多分鐘，但破壞程度嚴重，除了維修費達800多萬元外，亦嚴重影響市民使用公共交通工具。法官又指，暴動造成的威脅嚴重性及迫近程度高，事件明顯對公眾造成嚴重滋擾。片段亦拍得暴動期間有幼童經過，亦有市民在拍攝暴徒大肆破壞的時候，小朋友感到害怕的聲音。

法官又指，案中沒有涉及使用磚頭或汽油彈，也沒有證據顯示有人受傷，故本案情節屬中度。法官指，各被告雖懷著改變社會的理念，但是以違法方式表達，害人害己，遂將梁判入教導所、何判監31.5個月、早前不認罪的3名被告則判監42個月。法官最後寄語各被告「以夢為馬，不負韶華」。

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記者：梁錦麟