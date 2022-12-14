  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 15:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暴動判囚】涉兆康站暴動4人判囚31.5至42個月　官指害人害己

社會 15:10 2022/12/14

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

5男女於2019年10月破壞兆康西鐵及輕鐵站被捕，今有1人被判入教導所、1人監禁31.5個月，其餘3人被判監42個月。（資料圖片）

5男女於2019年10月破壞兆康西鐵及輕鐵站被捕。17歲女學生及23歲地產經紀早前承認暴動罪，今（14日）於區域法院被判入教導所及監禁31.5個月，另外3人經審訊後被裁定罪成，今均被判監42個月。法官於判詞指，暴動造成的威脅嚴重性及迫近程度高，事件明顯對公眾造成嚴重滋擾，又指各被告雖懷著改變社會的理念，但是以違法方式表達，害人害己。

被告依次為何嘉俊（23歲，男地產經紀）、雷呈昊（20歲，男學生）、黃健進（35歲，男電訊銷售員）、17歲梁姓女生）及陳朗婷（24歲，女學生），同被控於2019年10月7日，在屯門港鐵及輕鐵兆康站一帶連同其他身分不詳的人參與暴動。

法官李慶年於判詞指，本案暴動於一連串暴力事件期間發生，暴動明顯是預先計劃的，示威者是有備而來。法官指是次暴動規模大，參與暴動人數最高峰有約280人，他們從屯門兆康西鐵站走到兆康輕鐵站，大肆破壞鐵路設施，暴徒大多使用棍狀硬物，大肆破壞鐵路的設施，亦有人曾經把雜物掉進輕鐵站路軌。

法官續指，暴動歷時10多分鐘，但破壞程度嚴重，除了維修費達800多萬元外，亦嚴重影響市民使用公共交通工具。法官又指，暴動造成的威脅嚴重性及迫近程度高，事件明顯對公眾造成嚴重滋擾。片段亦拍得暴動期間有幼童經過，亦有市民在拍攝暴徒大肆破壞的時候，小朋友感到害怕的聲音。

法官又指，案中沒有涉及使用磚頭或汽油彈，也沒有證據顯示有人受傷，故本案情節屬中度。法官指，各被告雖懷著改變社會的理念，但是以違法方式表達，害人害己，遂將梁判入教導所、何判監31.5個月、早前不認罪的3名被告則判監42個月。法官最後寄語各被告「以夢為馬，不負韶華」。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【上訴得直】涉煽動參與6.4集會　鄒幸彤上訴得直撤銷定罪及刑期
今日 14:41
【上訴得直】涉煽動參與6.4集會　鄒幸彤上訴得直撤銷定罪及刑期
【偽造帳目】涉偽造銷售紀錄和佣金收據詐騙佣金　廉署起訴私營保健中心前營運董事
今日 14:39
【偽造帳目】涉偽造銷售紀錄和佣金收據詐騙佣金　廉署起訴私營保健中心前營運董事
【訟費被拒】涉企圖強姦獲撤控恒大集團前高層申訟費被拒　官指自招嫌疑
今日 12:53
【訟費被拒】涉企圖強姦獲撤控恒大集團前高層申訟費被拒　官指自招嫌疑

你可能感興趣

【上訴得直】涉煽動參與6.4集會　鄒幸彤上訴得直撤銷定罪及刑期
今日 14:41
【上訴得直】涉煽動參與6.4集會　鄒幸彤上訴得直撤銷定罪及刑期
【偽造帳目】涉偽造銷售紀錄和佣金收據詐騙佣金　廉署起訴私營保健中心前營運董事
今日 14:39
【偽造帳目】涉偽造銷售紀錄和佣金收據詐騙佣金　廉署起訴私營保健中心前營運董事
【訟費被拒】涉企圖強姦獲撤控恒大集團前高層申訟費被拒　官指自招嫌疑
今日 12:53
【訟費被拒】涉企圖強姦獲撤控恒大集團前高層申訟費被拒　官指自招嫌疑
遊行集會 請願示威 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
17:20 2022/12/13
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
10:23 2022/12/13
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議
16:41 2022/12/13
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議