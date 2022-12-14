【聖誕美食】A-1 Bakery 推出五款日式傳統聖誕蛋糕系列

聖誕節將至，知不知道日本人過聖誕節是怎樣? 在日本的聖誕節吃蛋糕已成為多年來的傳統習俗，所以都被稱為「蛋糕節」，而日本的聖誕蛋糕不但充滿驚喜特色，且款式融入了日本人的文化色彩，設計更相當精彩繽紛。

A-1 bakery 推出五款日本傳統的蛋糕，包括童真聖誕村(芒果熱情果蛋糕)、歡樂聖誕孖寶(比利時生朱古力蛋糕)、Atelier Gute 聖誕樂園(日本甜王士多啤梨千層蛋糕)、冬日の森(宇治抹茶樹頭卷蛋)及【網上限量版】響樂聖誕(紅寶石朱古力蛋糕)，鬆軟綿密的蛋糕配上細滑幼膩的鮮忌廉，日本師傅更保留了最日式聖誕蛋糕的傳統原味。

最新影片推介:

童真聖誕村(芒果熱情果蛋糕)就是日本聖誕節的標誌性代表，外層主要以紅白色為色調，忌廉象徵著白雪皚皚，士多啤梨象徵聖誕老人，鮮明奪目的紅白色在日本更被喻意為「吉祥色」。同時，A-1 bakery 旗下的 Atelier Gute 品牌還推出聖誕樂園(日本甜王士多啤梨千層蛋糕)，其內層由 13 層班戟皮製成，中間夾雜了濃厚絲滑的粉紅忌廉和酸酸甜甜的士多啤梨醬，千層蛋糕的顏色同樣以紅色為主調，因此每一口蛋糕都包含著幸福平安之意。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此外，賣相精美趣緻的歡樂聖誕孖寶(比利時生朱古力蛋糕)也是日本傳統聖誕蛋糕之一，其混合了柔滑的忌廉和醇香幼滑的生朱古力，味道醇香濃郁、每一口都承載著幸福感，蛋糕多重交織的層次感 ，餘韻留口不散。而【網上限量版】響樂聖誕(紅寶石朱古力蛋糕)的設計相當別緻，其以鋼琴作蛋糕造型，上層鋪滿了不少紅莓和士多啤梨，令視覺效果充滿繽紛色彩。蛋糕成份就融合了 60%朱古力慕絲、紅寶石朱古力及生朱古力製作而成，味道醇香濃厚，酸甜交融，質感絲滑柔順，豐富層次的質感在口中層疊交錯。

A-1 bakery 不但將日本聖誕蛋糕的傳統滋味重現，更推出意式朱古力聖誕包和德式聖誕麵包 ，聖誕包質感細緻、濕潤綿密，撕開時牽牽拉絲。意式朱古力聖誕包更內含豐富香甜濃郁的朱古力粒，多重口感令舌尖上舞動出美妙的雙重樂章。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希