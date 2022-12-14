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【九龍東交通】東九龍無軌捷運系統設高架道空間有限　料明年完成有關技術可行性研究

社會 15:28 2022/12/14

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（資料圖片）

政府於《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍線，以解決九龍東的交通問題。署理運輸及物流局局長廖振新今日（14日）表示，正就高架無軌捷運系統進行技術可行性研究，預計於2023年上半年完成有關技術可行性研究，並公布項目的未來路向，包括初步時間表及推展安排，強調建造鐵路相當複雜，所以時間上會比一般道路慢，故現階段無法承諾2030年前興建好高架無軌捷運系統，又承諾會考慮採用內地系統。

立法會議員鄧家彪在會議上提出政府會否結合興建地下隧道及高架車道的技術解決問題。廖振新指，無軌捷運系統不論以高架或地下隧道模式興建，其具體走線、車站位置須考慮多項因素，例如坡道、可設置高架道或地下隧道的空間、施工位置、對周邊建築物及設施的影響等因素。慈雲山和藍田一帶為發展成熟的市區，現有道路亦非常狹窄，兩旁建築物林立，可設置高架道的空間有限，技術可行性較低。建造上的技術困難，以及乘客需時使用穿梭地面及月台的升降機進出車站及通過較長的行人通道以連接到車站月台等，均是方案的不利因素。不過表示聽到議員意見會就跟進建議。

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責任編輯：余思嵐

鐵路系統 鄧家彪 運輸 鐵路 建造 立法會 交通

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