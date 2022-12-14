陳淑芬推動「哥迷芬享友營飯」　為基層送飯餐延續張國榮永恆的愛

▲ 陳淑芬接受鄭丹瑞訪問。

明年是「哥哥」張國榮逝世20周年的日子，YouTube頻道「健康·旦」請來「哥哥」生前經理人陳淑芬女士，分享她計劃舉辦的慈善活動，把「哥哥」真善美的精神傳承。



陳太表示，有見新聞報道有失業人士到商場的美食廣場，吃其他人吃剩的「二手飯」，相信他們受疫情影響生計，必定不好受，亦擔心他們的家人也要捱餓，小朋友沒有飽飯吃。

於是她希望可以出一分力，推行「哥迷芬享友營飯」活動，意指以「哥哥」的粉絲及陳太之名，以朋友的身份為基層家庭以及劏房戶送上熱騰騰、味美富營養的飯盒，鼓勵他們待自己和家人得到溫飽後，再重新出發，難關一定會過。

▲ 廚師製作好飯盒後將送到社區中心的暖飯機，讓事先登記的基層家庭及劏房戶領取。

每日最少送100盒飯

飯盒由「王家沙．花樣年華」製作，確保食物質素及營養價值，廚師製作好飯盒後將隨即送到社區中心的暖飯機，讓事先登記的基層家庭及劏房戶能夠取得新鮮、熱騰騰的飯盒。



陳太指，活動暫計劃進行至明年4月，希望每日能送出至少100盒熱飯餐，如能籌得更多善款，希望每日可製作更多飯盒，惠及更多有需要人士。

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