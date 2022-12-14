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【新冠肺炎】化學博士K Kwong再中招　不足90天再確診無徵狀感染

健康 15:52 2022/12/14

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化學博士K Kwong不足90天再確診。

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（13日）新增13,721宗確診。化學博士K Kwong（鄺士山）今日（14日）在社交網站分享，指自己不足90天又再度確診，且為無徵狀感染。

最新影片：

K Kwong今日在Facebook上載了一張快測棒的照片，相中快測棒的C線呈紅色，T線則呈深啡色。K Kwong表示自己是無徵狀感染，對於再度確診，他認為是由於感染不同病毒株：

唔夠90日，又係乜症狀都冇。中咗都可以再中，因為唔同病毒株

（圖片來源：K Kwong Facebook）

帖文引來不少網民留言，眾多網民為K Kwong留言打氣，祝早日康復，另也亦有網民留言稱：「中過一次之後，睇呢兩條線睇到化哂，仲記得當日第一次見到兩條線嚇一嚇」、「好好休息，多飲水..我朋友隔一個月就中，三月一次，八月一次，九月再一次，九月中要睇指定診所食指定藥物，第三次情況比較嚴重」。

K Kwong在9月曾於社交網絡分享，指自己快測中招，並表示喉嚨痕癢但沒發燒，之後亦有分享在竹篙灣隔離的生活。

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責任編輯：羅嘉欣

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