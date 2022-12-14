【樓市辣招】促分四階段撤辣 經民聯：辣招完成歷史任務

▲ 經民聯表示，辣招完成歷史任務。 （趙居逸攝）

經民聯建議分四階段撤銷樓市「辣招」，首要是立即取消買家印花稅。

經民聯今日發布有關撤銷樓市「辣招」研究報告，經民聯列出撤辣原因包括：樓市因經濟環境惡化已由 「過熱」變為「過冷」，「辣招」已經失去存在基礎，反而直接影響經濟復甦；又指「辣招」扭曲樓市，加劇「上車盤」升幅，嚴重窒礙二手交投；又認為「辣招」嚴重窒礙外來人才。故經民聯建議分四階段撤銷樓市「辣招」。

第一階段，立即取消買家印花稅。

經民聯表示，目前非本地及公司名義買家購入住宅物業，須繳付合共三成的買家印花稅及新住宅從價印花稅，稅率極為高昂，因此建議當局可從取消買家印花稅入手。經民聯指出，此舉有助香港吸引外來人才，和境外及機構投資者重返香港物業，即可抵銷香港勞動力流失的問題，亦可適度刺激疲弱的樓市。同時，撤除對樓市的人為干預和遏抑，讓樓市通過供求恢復平衡，有利市場健康發。

第二階段，直接免除符合資格的外來人才買家印花稅及新住宅從價印花稅，取消「先徵後退」安排。

施政報告提出合資格外來人才居港 7 年後，可退回各 15%的買家印花稅及新住宅從價印花稅。經民聯指出，當前，香港正面對國際激烈的「搶人才」環境，周邊地區都推出極具競爭力的吸引外來人才政策，香港卻反其道而行之，不僅不為外來人才提供相關補貼，反而推出所調 「先繳後退」的變相稅務「處罰」。

第三階段，是取消額外印花稅。

經民聯指出，設立額外印花稅目的，是針對短期内轉售的投資者以及炒家，以遏止樓市炒風，早年樓市炒風熾熱之時可以理解。但現時樓市炒風已不存在，若還保留額外印花稅，或會帶來嚴重「後遺症」，即導致大批業主需在「禁售期」完結後才放盤，令二手市場萎縮，限制了市民置業選擇。

第四階段，是優化新住宅從價印花稅，換樓人士可在2年內「先免後補」。

經民聯建議，優化新住宅從價印花稅，一方面將換樓人士的繳付安排由「先徵後退」改為「先免後補」，業主只要向政府聲明是作換樓之用，稅項可以先免除，在寬限期過後如果仍未完成交易才需要繳稅，以減輕其換樓壓力。有關做法可鼓勵市民換樓改善居住環境，並促進各類單位於二手市場流通。

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記者：趙居逸