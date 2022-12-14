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【百物騰貴】今年最少250條小巴線加價　政府：無計劃延長燃油補貼計劃

社會 15:50 2022/12/14

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（資料圖片）

有立法會議員關注交通工具營辦商經營困難問題，署理運輸及物流局局長廖振新書面回應質詢時指，有鑑於大部分公共交通工具的乘客量已逐步回升，相信營辦商的營運情況會逐漸得以改善，現時沒有計劃延長或恆常化燃油補貼。

回應中亦交代了過去3個季度部份各交通工具及其營辦商的燃料開支變動，其中專營巴士營辦商燃料開支由今年首季的2.05億元，增至第三季的3.36億元，增幅達64%。的士的燃料開支則由今年首季的每輛的士日均344元，減至第三季的每輛的士日均211元，減幅達約38%。

另外，局方表示，今年1月至11月內，運輸署已批准250條專線小巴路線加價，預計各路線組合在實施新票價後，以及當疫情緩和而乘客量回升的情況下，路線組合會有較健康的財務狀況，從而維持營運，繼續提供服務。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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