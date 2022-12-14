【院舍外勞】當局擬放寬輸入多3,000名外勞護理員　審批時間料縮減約2個月

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政府今日(14日)宣布通過根據《僱員再培訓條例》，推出院舍輸入護理員特別計劃，解決院舍業界護理員人手嚴重短缺問題，料明年第二季推出。計劃將放寬本地僱員與輸入護理員的比例，並將申請審批時間將由現時約5個月縮減至約2個月。

勞福局預料未來3年業界合共額外需要4,500名的護理員人手，而特別計劃下將輸入配額增至上限7,000人，計及現職已有約4,000名輸入護理員，即可額外輸入多3,000名護理員。各類型院舍在申請輸入護理員配額時須符合特定本地僱員比例，其中私院及自負盈虧院舍是1:1，即每聘用一名全職本地僱員，可申請輸入一名護理員；津院及合約院舍為2:1，每聘用2名全職本地僱員，可申請輸入一名護理員。

當局強調，配合計劃下尚有1,500個空缺，須由本地僱員填補，加上配額比例，可保障本地人優先就業。

政府會成立由社署署長擔任主席，由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批申請，署長會在考慮小組提供的意見後，就每宗申請作出決定。審批時間由現行「補充勞工計劃」約5個月，減至2個月，當局指會省卻勞工督察審視、諮詢勞僱會等情況。

當局預計未來2個月諮詢業界，料明年第二季可推出。

院舍提交申請時須證明已通過社署署長指定途徑招聘本地人手，但未能填補空缺，本地招聘的薪金必須不低於聘請輸入護理員的薪金，而輸入護理員的薪金不得低於政府統計處編製的護理員每月工資中位數。

而成功經特別計劃輸入護理員的院舍，須繳付僱員再培訓徵款，繳付方式與現行補充勞工計劃安排一致。

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記者：蘇文軒