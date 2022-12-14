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【暖身食物】身體代謝差長期手脚冰冷　9種產熱爆汗食物提高代謝力

保健美顏 17:51 2022/12/14

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

身體代謝差長期手脚冰冷，9種產熱爆汗食物提高代謝力。

氣溫驟降，身體代謝較差人士，容易長期手腳冰冷。營養師推薦9種產熱爆汗食物，幫助提高代謝力。

最新影片：

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，推薦9種產熱爆汗食物給怕冷人士。9種食材能提高身體代謝力，有助養成燃燒體質，身體猶如自帶暖爐，嚴寒下的任何時候都能保持「暖笠笠」感覺。點擊大圖查看詳情：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

除了以上食物，高敏敏也提醒，坊間有2類自稱有助保暖的飲品，實際上是「暖身NG飲品」，要避免多吃，否則或會令身體更冷：

  • 酒精：酒精會造成血管擴張，只在剛喝下時會感覺溫暖，但退酒後會更冷
  • 濃咖啡：咖啡因攝取過多，易造成血管收縮，手腳易更冰冷

注意血管健康及微細血管處保暖

另外，高敏敏再叮囑有高血壓、心血管疾病人士，在冬季多注意血管健康，切忌肆無忌憚吃油炸、重口味或甜食。否則，代謝垃圾會長期累積在血管壁，讓血管提早硬化、老化、阻塞。

飲食以外，高敏敏也指出，嚴寒下猝死案例多發生於未注意脖子及耳朵處的保暖。她解釋，這些小部位有許多交感神經和血管，尤其耳朵部位沒有脂肪可供保暖。因此，她建議在嚴寒下出門，最好使用圍巾及耳罩。另外，也要避開在早晚寒冷高風險時段獨自行山或浸浴。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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