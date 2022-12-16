【網絡熱話】港媽巴士大聲教女認識建築物　港女不滿制止反被大叔圍剿

▲ 大家有冇遇到同樣問題呢?

公共交通工具上，如果遇到有人大聲講電話或睇戲打機，都會影響乘客休息，不過如果是小朋友，通常大家都會比較包容。不過最近就有一名港女發文指，在巴士上遇上一對母女，媽媽在巴士上層不斷教小朋友認識建築物，聲浪影響了港女休息，她終於忍不住作出投訴，但有同車的大叔卻圍剿她，指責事主：「佢咁細個都唔包容佢？你細個唔係咁嘅？」。

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港女在FB專頁「生仔要考牌系列」投稿，透露自己放工想在巴士上休息一下，但遇上有兩母女交談，她指港媽不停與年幼女兒互動，大聲教女兒認識建築物，女兒又大聲回答母親的問題，港女感到十分騷擾，作出投訴：「識教咁多知識上嘅嘢，但就唔教個女要有公德心要安靜，唔好騷擾人。」母女聽罷沒有作出回應，有意裝聾作啞，反而兩名大叔乘客為港媽出頭，指責事主：「佢咁細個都唔包容佢？你細個唔係咁嘅？」最後甚至「問候」事主母親，批評其母親不會教育孩子。

港女續指是母女太嘈在先，而阿叔就力撐「覺得好天真爛漫，唔鍾意你可以落車！」而港媽知道有人撐後，就理直氣壯和女兒說：「你冇錯，錯嘅係人哋，人哋未生過仔點會明？」港女事後覺得這名港媽做法荒唐，認為她無法做好身教榜樣，還扭曲事實，「相信只會育成另一個自以為中心的怪物」。最後事主越想越不忿，發洩稱：「點解要逼人哋鍾意你個女？大家都係俾咁多車錢，點解我要忍你？」

有媽媽級的網民認同港女的看法，認為要教導小朋友同理心，「我自己帶仔女，我唔會俾佢哋大聲講嘢嘈住人，自己都返工，好明白搭車真係想休息下。」不過都有人認為巴士上冇靜音車廂，「要車廂安靜，可以搭的士或Uber要求司機關音響唔出聲。巴士係無靜音車廂嘅。」

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責任編輯︰王明芳