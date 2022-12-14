  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 16:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才外流】許正宇：外派金融持牌人士少於50人 多舉措吸引人才吸納財富

政治 16:28 2022/12/14

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

許正宇表示，外派金融持牌人士少於50人。　（林宇翔攝）

今日立法會上，民建聯選委界議員陳仲尼指出，疫情期間有金融機構的持牌人士離港，關注政府如何吸引他們回流。

財經事務及庫務局局長許正宇承認相關情況，但形容情況短暫，且人數不多。根據證監會掌握的數據，疫情期間暫時調派到境外的持牌代表，一直維持在少於50人，約佔所有持牌人數目的0.1%僅50名代表離港，相關負責人員3-6個月會回港，維持相關業務運作。許正宇又指，疫情不斷變化，對如今不需要黃碼的安排表示歡迎，應把握和提升優勢，吸引更多人才。

選委界議員蘇長榮關注，國際資產管理公司遷離香港是否已成趨勢，許正宇回應指，過去三年呈增長趨勢，與2020年比較，2022年增長4%，但屬平穩增長。

許正宇強調，政府一直通過不同措施加強香港作為主要國際資產管理中心的競爭力，包括引入多元化基金結構，為基金業提供有利的稅務環境，拓寬基金銷售網絡，推動房地產投資信託基金市場，和推廣本港家族辦公室等措施，希望吸引人才及吸納財富，充實香港作為國際金融中心的地位。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【搶人才】養和首辦中學生講座　名醫失敗經歷勉學子讀醫最重要「有心」
06:00 2022/12/06
【搶人才】養和首辦中學生講座　名醫失敗經歷勉學子讀醫最重要「有心」
【搶人才】孫玉菡：不考慮為所有來港發展人才提供財政和住屋誘因
12:58 2022/12/07
【搶人才】孫玉菡：不考慮為所有來港發展人才提供財政和住屋誘因
【搶人才】孫玉菡：「高端人才通行證計劃」等措施月底開始推出
22:34 2022/12/09
【搶人才】孫玉菡：「高端人才通行證計劃」等措施月底開始推出

你可能感興趣

【搶人才】養和首辦中學生講座　名醫失敗經歷勉學子讀醫最重要「有心」
06:00 2022/12/06
【搶人才】養和首辦中學生講座　名醫失敗經歷勉學子讀醫最重要「有心」
【搶人才】孫玉菡：不考慮為所有來港發展人才提供財政和住屋誘因
12:58 2022/12/07
【搶人才】孫玉菡：不考慮為所有來港發展人才提供財政和住屋誘因
【搶人才】孫玉菡：「高端人才通行證計劃」等措施月底開始推出
22:34 2022/12/09
【搶人才】孫玉菡：「高端人才通行證計劃」等措施月底開始推出
國際金融中心 家族辦公室 許正宇 民建聯 香港 財經事務及庫務局 立法會 金融 證監會 金融機構

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
17:20 2022/12/13
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
10:23 2022/12/13
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議
16:41 2022/12/13
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議