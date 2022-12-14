【人才外流】許正宇：外派金融持牌人士少於50人 多舉措吸引人才吸納財富

▲ 許正宇表示，外派金融持牌人士少於50人。 （林宇翔攝）

今日立法會上，民建聯選委界議員陳仲尼指出，疫情期間有金融機構的持牌人士離港，關注政府如何吸引他們回流。

財經事務及庫務局局長許正宇承認相關情況，但形容情況短暫，且人數不多。根據證監會掌握的數據，疫情期間暫時調派到境外的持牌代表，一直維持在少於50人，約佔所有持牌人數目的0.1%僅50名代表離港，相關負責人員3-6個月會回港，維持相關業務運作。許正宇又指，疫情不斷變化，對如今不需要黃碼的安排表示歡迎，應把握和提升優勢，吸引更多人才。

選委界議員蘇長榮關注，國際資產管理公司遷離香港是否已成趨勢，許正宇回應指，過去三年呈增長趨勢，與2020年比較，2022年增長4%，但屬平穩增長。

許正宇強調，政府一直通過不同措施加強香港作為主要國際資產管理中心的競爭力，包括引入多元化基金結構，為基金業提供有利的稅務環境，拓寬基金銷售網絡，推動房地產投資信託基金市場，和推廣本港家族辦公室等措施，希望吸引人才及吸納財富，充實香港作為國際金融中心的地位。

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記者：趙居逸