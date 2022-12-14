【驅寒保暖】著衫越多未必越暖　日本節目教穿4件衫比穿7件更暖

▲ 日本節目教穿4件衫比穿7件更暖。

寒流襲港，本周天氣持續寒冷。外出應如何穿著最保暖？是否穿得越多越暖？有日本電視節目就曾介紹了冬日保暖衣著術，原來只要留意著衫次序，穿4件衣服可以比7件衣服更溫暖。

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日本NHK電視節目《R的法則》，曾邀請了一名女學生做嘉賓，示範穿上一件吊帶衫、兩件內衣、兩件長袖T-shirt，以及兩件外套共7件衣服，結果看起來相當笨重，保暖效果亦不太理想。

介紹，其實穿得多不一定代表比較暖，反而穿得太密實，會令體溫急漲，排出的汗水會吸熱，最終反而會令體溫不升反降，適得其反。

節目教授了4件衣服穿搭術，點擊下圖了解更多：

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示範者先以貼身發熱內衣打底，內衣的發熱效力越強，禦寒效果越佳；之後再穿上一件略為鬆身的衣服，原理是保有讓熱力流通的空間；接著穿上一件尺寸較大、手袖較緊的樽領衫。同樣地，讓衣服之間有足夠空氣作流通；最後再穿上外套大褸，便完成穿搭。

節目內並邀請醫生講解，在腹部貼上暖貼能溫暖內臟，能達致保暖功效，同時可緩解便秘及舒緩經痛，對女生很實用。

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責任編輯：羅嘉欣