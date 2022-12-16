【靚太廚房】三姐教路 做節即食鮑魚新「煮」意 簡單輕鬆炮製星級過節菜

▲ 用李錦記即食鮑魚系列配上不同食材，再加少少心思，簡單幾個步驟就可烹調出快靚正過節菜式，新手都可以煮出星級美味。

「冬大過年」，好快又到冬至，冬至飯當然不能馬虎。想自己揸「煮」意又想簡單易煮，不如跟三姐學幾招，用李錦記即食鮑魚系列，花少少心思加入不同配搭，就可以輕輕鬆鬆烹調出一道道出得廳堂的矜貴冬至菜式！簡單、方便又易煮，就算入廚新手都可以煮出高貴又得體的過節菜式。而今次三姐就會教大家用李錦記蠔皇元貝頂級鮑魚煮一道大人小朋友都喜歡的「鮑魚海參燜雞」。

食譜：

材料：

李錦記蠔皇元貝頂級鮑魚 1罐

雞 1隻

急凍海參 1-2條

紅棗 6粒

芹菜 適量

蔥 適量

薑 適量

醬汁：

李錦記舊庄特級蠔油 1湯匙

李錦記紹興花雕酒 2茶匙



醃料：

李錦記舊庄特級蠔油 1湯匙

粟粉 適量

做法：

1. 海參洗淨，備用。

2. 先用李錦記蠔皇元貝頂級鮑魚醬汁將海參「餵一餵」，將海參連同鮑魚汁放雪櫃冷藏一晚。

3. 雞挖清內臟，洗淨瀝乾，切件，用適量李錦記舊庄特級蠔油及粟粉略醃，備用。

4. 燒熱鑊，落油爆香薑、紅棗，放入雞件煎至表面金黃。

5. 加入海參，灒入李錦記紹興花雕酒，放入鮑魚、鮑魚汁，加入3–4湯匙清水及適量李錦記舊庄特級蠔油，略炒。

6. 預備瓦煲一個，將所有爆炒好的材料放入煲內，蓋上蓋燜煮約5–10分鐘(燜煮時間需視乎雞隻大小、爐具火力而定)，熄火，開蓋，加上芹菜、蔥點綴即可。

過節菜式總離不開鮑參翅肚等貴氣食材，所以今次三姐特別選用李錦蠔皇元貝頂級鮑魚入饌，再配上不同的食材作配搭，簡單幾個步驟就輕鬆將菜式提升到另一層次。

▲ 用李錦記蠔皇元貝頂級鮑魚配上不同食材，簡單幾個步驟就可烹調出豐富菜式，矜貴又得體。

▲ 三姐表示，李錦記蠔皇元貝頂級鮑魚醬汁鮮香，鮑魚火喉拿捏得恰到好處，加上元貝絲，花點心思，就可以配搭出不同菜式。

巧用李錦記即食飽魚系列 吉品鮑魚配秘製醬汁為菜式添鮮味

為了令菜式更顯矜貴，今次三姐特別選用李錦記蠔皇元貝頂級鮑魚烹調菜式，「因為李錦記的蠔皇元貝頂級鮑魚用上李錦記舊庄特級蠔油秘製鮑魚醬汁，加上口感煙韌的吉品鮑魚品種*，無論味道和鮑魚的烹調火喉都拿捏得非常好，元貝絲份量又多又鮮香，用來烹調菜式，就可以煮出『快靚正』的過節菜式。今次我先用鮑魚汁「餵一餵」海參，因為海參本身味道偏淡，用有元貝絲的鮑魚醬汁「餵一餵」，然後放入雪櫃一晚，海參就會『索』滿鮑魚汁，為海參增添鮮味。」三姐補充，在煮海參前，記得先用薑片汆水去除雪藏味。另外，爆雞件前先爆香薑片，然後再將雞件煎至外表金黃，這樣便可鎖住肉汁，雞肉入口才會鮮嫩多汁且香口。

▲ 李錦記即食鮑魚系列有不同口味及款式可供選擇，適合大小不同家庭。

▲ 李錦記頂級即食鮑魚系列選用吉品鮑魚品種*，肉質肥美煙韌，用來入饌，可配搭出不同精美菜餚，簡單方便又易煮。

三姐教你揀料小貼士

1. 一罐8隻的蠔皇元貝頂級鮑魚，份量適合中至大型家庭。小型家庭可選用6隻的臻選鮑魚系列(中罐裝)或至尊鮑魚系列(禮盒裝)。可以利用即食鮑魚內的醬汁燜煮味道偏淡的食材如海參、鵝掌等，能令味道更濃香鮮味。

2. 海參要挑選厚肉、完整、沒有任何異味。

3. 雞可選擇新鮮雞或冰鮮雞，新鮮雞肉味會較鮮。

4. 新鮮雞可選擇本地飼養的平原雞或沙欄雞。平原雞肉質較厚，而沙欄雞肉質相對較薄，可按自己喜好挑選。

5. 冰鮮雞三姐推介三黃雞。

*中國養殖

（特約）