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【罪成候判】涉國慶日藏鐳射筆　女社工罪成還押候判

社會 16:35 2022/12/14

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女社工於九龍城裁判法院被裁定1項在公眾地方管有攻擊性武器罪成。（資料圖片）

警方於2019年國慶日在旺角進行驅散行動時，發現28歲女社工涉管有1支鐳射筆，女社工經審訊後，今(14日）於九龍城裁判法院被裁定1項在公眾地方管有攻擊性武器罪成。裁判官裁決時指，由於被告所帶備保護裝備並非家中常見，唯一推論是被告為暴力行為作準備，打算使用涉案鐳射筆加害他人，還押被告至12月23日求情及判刑，以候索取背景報告。

被告麥籍心（28歲，社工）被控1項公眾地方管有攻擊性武器罪，指她於2019年10月1日，在旺角塘尾道近亞皆老街的公眾地方，無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即1個能發出鐳射光束的裝置。

裁判官崔美霞裁決時指，被告早前供稱在簽署確認檢取物件時，曾稱背包內有不屬於她的鐳射筆，警員其後稱是次屬私人紀錄，又要求被告趕快簽署後再送院治理。

裁判官指，被告被捕後曾多次保護自身權利，惟未有要求警方展示鐳射筆，而且被告聲稱不相信警方，但卻相信警員稱被告簽署的記事冊屬私人紀錄，反映被告說法不合理，裁定涉案警方記事冊可呈堂。

裁判官又指，被告當時若非參與非法集結，毋需在警員到場後逃走，亦不需要帶備保護裝備。由於被告所帶備的保護裝備並非家中常見，唯一推論是被告為暴力行為作準備，打算使用涉案鐳射筆加害他人，遂裁定被告罪成，需還押至12月23日求情及判刑，以候背景報告。

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記者：梁錦麟

罪案 九龍 國慶 旺角 九龍城

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