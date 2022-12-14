【雙胞胎】孖生姊妹相貌身形太相似 男大生認錯人告白釀悲劇

▲ 孖生姊妹，真係可以撞晒樣，所以認錯人絕對唔出奇！

同卵雙胞胎，真係好容易被認錯！有一名男大學生，本來可以同心儀女生約會拍拖，豈料男大學生認錯了該女生的孖生姊妹，令好事變成悲劇！

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據《Reddit》論壇一則貼文指，外國一名男大學生，早前認識了一對孖生姊妹安娜和貝蒂(均為化名)，他們經過一段時間相處，男大生喜歡上安娜，並發覺雙方有很多相似的地方，也變得愈來愈親密，男大生給了安娜暗示，隨後女方也表示「我有點喜歡你！」令男大生既興奮又緊張，因此他希望安娜給他時間考慮，並會盡快給對方答案。

翌日，男大生以為自己找了安娜，並鼓起勇氣問對方：「你願意做我女朋友嗎？」豈料，他找的人是貝蒂，而非安娜，貝蒂更把他拉到一個隱密的地方，並告白「我也真的很喜歡你！」，當時男大生誤把貝蒂認作安娜，更不解為何會出現這句告白的說話，結果沒多久，就收到安娜的訊息，「貝蒂說你們在約會，為什麼要這樣對我？」

男大生滿腦子疑問，並感到困惑，他坦言：「什麼意思？我今天不是跟你說過我喜歡你了？」，但安娜顯得非常不滿說：「所以你喜歡我跟她，但是你跟她已經是情侶了？我跟她說你在欺騙她，你自己跟她解釋吧！」安娜完全不聽男方的解釋，也不再跟他說話，令男大生非常難過。

男大生認錯了孖生姊妹，卻斷送了一後情緣，事件曝光後，引起網民熱議，有網民同情男大生的遭遇，「這真的不是任何人的錯，希望她們可以知道這點」、「我覺得最好的辦法，就是冷靜回顧一下你們之間發生的事，並為造成的混亂向她們真誠道歉」、「我敢肯定她們跟你一樣困惑，而且一定很沮喪。」

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責任編輯︰王明芳