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【萬千星輝頒獎典禮2022】視帝視后10強名單出爐　《下流上車族》成最多提名封「劇王」

娛樂 17:52 2022/12/14

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獎頊花落誰家好快就知。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於下月8日舉行，今日（12月14日）公布頒獎禮各獎項打入十強的名單。

一直備受注目的「視帝」及「視后」十強名單亦出爐，當中當然有不少今年大熱人馬入選。

【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀憑《下流上車族》成視后大熱　默默耕耘：一步步走到現在

「視帝」+「視后」十強名單   龔嘉欣譚俊彥十強止步

在「視帝」十強分別是陳山聰、郭晉安、陳豪、馬國明、林敏驄、陳展鵬、黃宗澤、黎耀祥、周嘉洛及丁子朗。

「視后」十強則為鮑起靜、江美儀、胡定欣、陳煒、唐詩詠、李施嬅、張曦雯、陳瀅、劉佩玥及高海寧。

不過被視為「視后」大熱的龔嘉欣竟然十強不入，只憑一套《十八年後的終極告白2.0》入圍「最受歡迎電視女角色」，最令人意外的還有上年視帝的譚俊彥，在「視帝」及「最受歡迎電視男角色」等獎項都十強統統止步。

中間龔嘉欣似乎很失落。

嘉欣出局感失落 

而在大會上龔嘉欣發言時表示：「其實我覺得每一個角色喺戲入面都好重要嘅，正如頭先我同事所講，冇提名唔等於冇實力嘅，正如我拍呢套戲《十八年後的終極告白2.0》其實我都有壓力，我覺得我做得唔好嘅時候我驚會影響咗成個戲。」又公開感謝譚俊彥，指對方令其會努力博到盡。

此時，嘉欣有感而發並語帶哽咽重提拍《殺手》導致斷手指，她舉起手指尾說：「好似我拍《殺手》受嘅傷，到今日我都睇緊物理治療，我隻手指尾就係永遠咁斷咗，即係我喺樂小姐間房，佢捉住我隻手，佢都好心痛。同埋樂小姐都同我講，我由10幾歲啱啱生日，做到30幾歲，仲喺TVB嘅娘家，你放心，我會一路做落去，一路努力，因為呢度資源好豐富，好多同事我都未合作過啦，希望第時有機會嘅時候，大家一齊做好個戲，一齊令公司進步。」

鏡頭帶向樂易玲時，她報以鼓勵目光，而曾志偉則繼續微笑。

JW+劉佩玥最多提名

女演員最多打入十強提名為王灝兒（JW）及劉佩玥，各有4項，之後的為陳瀅、江美儀、麥美恩、郭柏妍、劉穎鏇。

男藝人方面，最多提名的是林敏驄，有4項提名打入十強，而有3項提打入十強的還有陳展鵬、陳山聰、周嘉洛、林盛斌及吳偉豪。

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《下流上車族》為今年「劇王」

至於「最佳劇集」十強方面，包括《愛‧回家之開心速遞》、《愛上我的衰神》、《下流上車族》、《白色強人II》、《美麗戰場》、《痞子殿下》、《金宵大廈2》、《超能使者》、《法證先鋒V》及《回歸》。

今年「劇王」可說是《下流上車族》，共有14項提名打入十強，而《超能使者》亦相當厲害，有9項提名入十強。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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