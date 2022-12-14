【倫常慘劇】熱線首9月接獲逾14萬來電　孫玉菡：支援照顧者24小時專線料明年運作

▲ （資料圖片）

本港近月發生牽涉照顧者的倫常慘劇，社會有聲音質疑政府未能提供足夠支援。勞工及福利局局長孫玉菡今日（14日）表示，社署會委託非政府機構設立24小時的照顧者支援專線，提供有關社區資源的最新資訊、即時諮詢和輔導、外展、緊急支援及轉介服務。專線服務預計在2023年第三季投入運作。

立法會議員李世榮在會議上提出過去三年每年及本年一月至今，社署熱線服務的使用情況。孫玉菡指，過去三年和今年首9個月，熱線共接獲逾14萬個來電，當中以查詢福利服務資料佔多數，有9萬6千多宗，尋求社工服務的只佔約3成有4萬5千宗。社署亦預計在2023年底設立一站式資訊網站，除涵蓋為長者及殘疾人士提供的現有服務和社區資源外，亦會載列由其他非政府機構提供的熱線服務，鼓勵照顧者在有需要時尋求協助。

孫玉菡補充，社署會由2023至24年度起展開為期三年的宣傳活動，與不同持份者合辦一系列照顧者為本的計劃和公眾教育活動，當中會加強宣傳熱線服務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐