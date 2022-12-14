【無悔離婚】邋遢老公沉迷打機拒湊仔外出　人妻忍受5年決離婚︰珍惜僅剩的青春

▲ 台灣有名人妻難頂老公邋遢、只顧打機，決定離婚。

婚姻要夫妻彼此共同努力經營，一生一世談何容易。台灣有名女網民分享離婚經歷，她跟前夫離婚1個月，現時活得輕鬆自在，回想5年以來一直忍受老公的邋遢、沉迷打機、對孩子和家事愛理不理，事主有感女人要珍惜僅剩的青春，無悔果斷選擇離婚。

分享離婚1個月的感受

12日（星期一），有名台灣女網民在Dcard討論區發帖，標題為「離婚一個月的心得」，她沒有自怨自艾，反鼓勵在婚姻觸礁的女網民，不如多愛錫自己，不用勉強辛苦維繫婚姻，離婚或許是一種解脫。

事主現年36歲，與前夫結婚5年，育有一名3歲兒子，她是雙職媽媽，收入跟前夫分別都是大約9萬台幣（約2.3萬港元）。她於31歲時結婚，在5年的婚姻中，有感丈夫沒有用心經營婚姻與家庭，逐漸令她心淡，並力數前夫「5宗罪」，每年都會出現一大問題。

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豬隊友5宗罪

結婚第1年，老公開始不注重自己的外貌打扮及體重控制；結婚第2年，事主懷了孩子，奶奶一堆莫名其妙的建議，要求老公請她的媽媽不要多說，他不願意為孕妻發聲；結婚第3年，孩子出生了，丈夫只願意玩小孩而不照顧小孩；結婚第4年，人妻開始跟老公說要幫孩子儲教育基金，不要買一堆垃圾，要節制花費，但老公勸不聽；結婚第5年，老公說話不耐煩就大聲喝斥老婆，一放假只待在家打機。

老公打機拒帶兒子外出

事主記得1個月前，即11月13日那天是決定離婚的導火線，當天是星期日，她問老公一齊帶兒子外出參加親子活動，老公拒絕，而理由是要留在家打機。當刻，人妻爆發決定離婚，約了附近的律師朋友，再將小朋友送到親戚家，傍晚回到家跟丈夫談離婚，而一打開門，老公依舊穿得邋遢躺在梳化上打機。

當時老公才意識到事態嚴重，關掉遊戲機，說一些話去試圖挽回。不過，人妻心已死，將離婚協議書放在桌上，跟丈夫說「你簽了我們好聚好散，不簽我立刻搬到國外」，最終協議依孩子意願跟誰住，而另一方能夠探視。

離婚找回自我

當晚人妻立即搵屋搬，朋友介紹下，第二天就搬走了。而娘家距離不遠，事主的媽媽幫忙照顧孩子，讓她安頓好新家。離婚之後的新生活安排過程順利，事主坦言鬆一口氣，現時每天下班回家不用看到前夫癱瘓在梳化、吃東西不自己收拾、每天受莫名其妙的氣，現時享受單身的時刻，

下班後能夠跟同事一起去吃個大餐，再回娘家陪小孩，回家後找閨蜜一起來煮煮飯、追追劇、做瑜伽，終於感覺自己活得像個人，不知道五年來為誰辛苦為誰難。

網民支持離婚

不少網民支持事主的決定，大讚她沒有將自己當作悲慘故事的主角，充滿正能量，認同女生婚後也要自己賺錢、為自己而活、多愛錫自己。更多留言見下圖︰

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事主看過留言，補充沒有鼓吹離婚，只是分享自己的經驗給大家參考，有感不離婚的日後過的多慘，網友也不會同情。她認為夫妻不適合分開就好，要珍惜僅剩的青春。

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責任編輯︰王明芳