【免掃安心】今增14870宗確診　多35名患者離世

▲ (黃建輝攝)

本港今日（14日）起撤銷掃描「安心出行」、但仍保留進入食肆等要出示「疫苗通行證」的要求；取消入境人士「黃碼」限制；減少向住宅大廈發出檢測公告、豁免3歲以下幼童須強制檢測及11組別從業員的定期檢測；居家隔離免戴電子手環等共5項措施。

本港今（14日）新增14870宗確診，其中896宗為輸入個案，再多35人死亡。截至12月14日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現132宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、七宗BF.7及150宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，今共973間學校呈報2311宗確診，涉1980名學生和331名教職員；有40間學校共42班因出現群組感染，需停課5日。

院舍個案方面，20間安老院舍，共28名院友及8名員工確診；12間殘疾人士院舍，共21名院友及1名員工確診。

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責任編輯：余思嵐