【貼錢湊孫】不滿照顧孫女付出巨大經濟代價　祖父母入稟追討兒子10萬「湊孫費」

▲ 內地一對老夫婦入稟法院向兒子索債10萬元人民幣「湊孫費」。（i-stock圖片）

祖父母不應自己貼錢幫手湊孫？內地一對老夫婦近日入稟法院，向兒子和新抱追討約10萬元人民幣孫女生活費，理由是自孫女於2012年出生後，兒子和新抱因感情不和各自出外省打工，留下孫女給自己照顧，因此付出了巨大經濟代價。

據《中國新聞網》報道，來自江蘇省淮安市的張姓男子和劉姓女子，於2011年舉行婚禮後即展開同居生活，但未有辦理結婚登記手續，2012年女兒張小花（化名）出生。

不過，兩夫妻因感情不和，劉女於2013年離家轉到北京打工，不再與丈夫聯繫。而張男則在家鄉和外地打工兩邊走，故此小花主要跟隨爺爺嫲嫲生活，爺爺嫲嫲也支付了小花的大部分生活費。

張男返老家時，會陪伴女兒一同居住生活。自2020年起，他更一直留在老家工作，並租住女兒學校附近的單位，接回女兒親自照顧。老夫婦有見兒子回來，於是入稟法院向兒子和新抱追討「湊孫費」，指為照顧孫女付出了巨大的經濟代價，要求二人歸還自2013年以來，合共10萬元人民幣的湊孫費用。

張男認為，他已竭盡所能照顧女兒，並有支付部分生活費用，近兩年更親自照顧女兒，故不應歸還所謂的「湊孫費」。

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法院駁回︰金錢不是湊孫條件

淮安市家事法庭審理案件後表示，祖父母通常沒有撫養孫子女的義務，若父母本身具撫養能力，而拒絕履行義務，需由祖父母實際撫養孫子女，便可依法向子女追討撫養費。

不過，案中的張男因生活需要到外地打工，期間有負擔女兒部分生活費；且張男只要返家鄉便與女兒共同生活，已經對女兒盡了一定的撫養責任。法院補充，若只將金錢作為照顧孫子女的條件，會對家庭幸福產生負面影響，因此法院駁回老夫婦的索償申請。

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責任締盟︰王明芳