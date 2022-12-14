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【打擊毒品】毒販租酒店房間提供毒品　警檢約67萬元毒品拘14人

社會 17:29 2022/12/14

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(曾秋文攝)

警方今日（14日）表示，搗破油麻地一個活躍販毒集團，拘捕14人，涉及區內兩間酒店共7個房間，共緝獲354.7克冰毒、170克氯胺酮、192克可卡因和4.84克大麻，總值約67萬元，亦搜出大批吸食和包裝毒品工具。

油尖警區行動主任鄭兆堅總督察表示，昨日晚上7時許動員40名警力搜查區內一間酒店內的4個房間，共拘捕6男5女，年齡介乎29至57歲，其中兩人有黑社會背景，涉嫌販運危險藥物、管有危險藥物和藏有工具可作吸食毒品用途。當中一名被捕57歲男子，相信是集團骨幹成員，負責提供房間和毒品。警方在4個房間中搜出140克可卡因、22.3克冰毒和4.84克大麻花，市值約26萬元。並扣留一輛懷疑用作販毒的車輛，在車內搜出27.93克氯胺酮。

鄭兆堅指，整個行動至今共拘捕14人，包括7男7女，當中包括有家庭主婦及無業人士，亦調查得知毒販租用區內酒店房間因貪圖方便，能在短時間內隨時轉換房間，並相信較為隱蔽，而近日租房價額相宜，他們亦會不定期轉租其他酒店，每次租用由數星期至數月不等。

(曾秋文攝)

(曾秋文攝)

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記者：曾秋文

罪案 黑社會 危險藥物 酒店 油麻地

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