【學界足球賽】D1決賽男拔對戰聖若瑟球場突灑水　立法會議員斥康文署做法荒謬

▲ 比賽進行期間灑水系統突然啟動。（網上影片截圖）

港九區中學學界足球賽D1組賽事本周一（14日）舉行，決賽由拔萃男書院對決聖若瑟書院，但臨完場前球場灑水系統啟動，令比賽提早結束。雙方最終協議以互射十二碼決勝負。有立法會議員批評做法荒謬，要求康文署作出改善。TOPick正向康文署查詢事件。

D1組決賽周一下午於康文署石硤尾公園球場進行，由於前一場季軍戰因延時，令決賽未能準時結束，結果雙方在下半場時踢成1:1平手、賽事白熱化之際，球場灑水系統突然啟動，多名球員均被濺濕，令賽事最終提早1分鐘完場。經雙方教練及球證商議後，同意以互射十二碼形式決勝負，最終由聖若瑟書院勝出，相隔逾10年後再奪冠。

球賽周一黃昏於石硤尾公園球場舉行。由於上一節季軍戰延誤，令這場比賽未能在限時內完成，結果在球賽完場前一分鐘、雙方踢成1比1之際，球場準時在晚上6時灑水，進行場地保養。球證與兩隊商討後，決定直接完場，射12碼分勝負。而互射12碼期間，球場邊一直在噴水，加上現場風勢頗大，水花更濺到雙方球員身上。

有球員賽後亦坦言灑水令現場環境更冷，影響比賽表現。事件引來立法會議員關注，其中張欣宇批評場地管理人員做法荒謬，指已在立法會前廳交流會期間向官員反映。他引述政務司副司長卓永興指，會親自向有關部門了解情況和作出改善。民建聯鄭泳舜亦認為，康文署要提升管理水平，當有比賽時，亦先讓比賽順利舉行，以人為本：「尊重球員和賽事，不是對場地管理者的最低要求嗎？為何負責的職員或部門做不到？」

▲ 十二碼期間仍然持續灑水。（網上影片截圖）

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記者：黃悅晴