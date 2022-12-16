聖誕送禮提案！Tea Château一機3用沖泡茶機 60秒歎杯靚茶

臨近聖誕，特別多慶祝派對，少不免有交換禮物的環節。計算一下日子，也差不多是時候準備禮物了，不想送出「中伏禮物」，又不知道該買甚麼禮物好？相信以下介紹這款Tea Château沖泡茶機及Tea Capsule會是不錯的選擇，無論是辦公室一族，或是coffee lover，抑或潮人都會喜歡，不但外型精美，而且實用度高，無需1分鐘就可以歎杯靚茶，適合追求高品味的朋友，用作自用或送禮都合適。記得看到最後，有驚喜優惠！

自製辦公室私人茶水間 一按即沖隨時品茶歎啡



無論是打工仔或是coffee lover，每朝早都需要來一杯「回魂啡」，迎接一整天的工作和挑戰。Tea Château沖泡茶機不但可以泡茶，亦可以直接出熱水，更可配合市面上其他咖啡膠囊飲品，沖咖啡也難不到它，真正一機3用。加上時尚有型的機身設計，可擺放於辦公桌上自設私人茶水間，非常實用美觀，閒時為身邊的同事們沖一杯熱茶，輕鬆與同事打開話題。沖泡茶機備有19 Bar高壓萃取、高溫及預先浸泡功能，能令茶香、味瞬間呈現，效果媲美手沖效果，只要放入茶膠囊(Tea Capsule)，即可以最精準的水溫和水量沖調，一按即沖，60秒內就可以品嚐一杯香醇好茶。

型格外型 備多款傳統養生靚茶



Tea Château最新推出的Sakura Pink及Peony Pink沖泡茶機，少女味十足；而黑色的Modern沖泡茶機設計古典優雅，輕易配搭家居各種風格。具備機能性同時配合嶄新茶囊設計適合追求高品味的潮人或喜歡嘗試新事物的人士，用作送禮或自用都非常合適。

Tea Château透過Tea Capsule這個嶄新形態，打破傳統品茶定律，完美保留茶的「鮮」度 。簡單一按，一杯兼顧茶香、茶味、品質與健康的「一Shot」好茶就出現眼前，讓每一個時刻都可以輕易享用好茶。而且有超過30款Tea Capsule選擇，包括一系列經典茶、花草茶、養生茶及特色拼配茶，為你喚醒健康新日常。而且Tea Château更會經常推出新口味，隨時給Tea Lovers新驚喜！

12月網店限定！低至6折買沖泡茶機



有興趣想買來自用或送禮的話，就要把握12月的網店優惠，只要輸入指定優惠碼，即可以低至6折購買沖泡茶機。另外，多款經典至歎茶套裝亦低至75折發售，包括︰

• 新口味套裝（清甜胎菊，白牡丹，蝶豆花）優惠價$159（原價$177）

• 醇茶套裝（細）（龍井，茉莉銀毫，宮廷普洱）優惠價$199（原價$267）

• 養生茶套裝（細）（舒壓寧神茶，強肺補氣，元氣醒神）優惠價$299（原價$347）

如果未試過Tea Château的Tea Capsule，可以購買十大精選茶套裝（$899起），內含Tea Château多款經典好茶，讓你隨時依據當日心情轉換口味，探索你最喜愛的味道，12月內更限定加送曲奇四重奏曲奇一盒，可以一邊品茶一邊嘗美點。大家更可以假日到Tea Château門市試飲及參加mocktail workshop(登記網址: https://bit.ly/3Bz8N4A) ，只要即場買滿$899即送Tea Château x Peep tote bag，由本地新晉人氣插畫家Peep繪畫，兼有$300減$50現金券。

另可選購應節的限量版聖誕倒數月曆（$499），用作交換禮物既實用又大方得體。



*聖誕倒數月曆優惠不能與Tea Château禮品卡及其他優惠同時使用，優惠由即日起至2022年1月2日。

門市位置︰ https://bit.ly/3W1r7vg

Tea Château官網： https://bit.ly/3HEwZGD

（特約）