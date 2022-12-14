【尋親呼籲】9姊弟妹與四妹失散半世紀　冀再次團圓「追返之前嘅時間」

▲ 9姊弟妹與四妹失散半世紀，冀再次團圓「追返之前嘅時間」。（陳國峰攝）

臨近冬至，一家人團圓聚餐看似是理所當然，但有家庭苦苦尋親半世紀，只是為再一次團聚。丁氏一家9姊弟妹，父母希望他們能有更好的生活，忍痛將三姊妹讓朋友收養。多年過去，其中兩人成功再次與他們團聚，可惜唯獨四妹仍失聯，他們冀望能再次團圓，補償失散的時間。

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與家人失聯為62歲的丁美蘭排家中第四，父母共育9名子女，一家11口從前住在新田石湖圍，以務農為生。二姐丁桂香表示，在她小時候，父母有一位朋友知道他們有多名子女，亦非常喜歡四妹，便游說他們割愛，希望收養她。

在父母詳細了解朋友的家庭，由於朋友無兒女，他們相信對方必會將四妹視如己出，與其跟父母一起捱餓，倒不如放手讓四妹得温飽、寵愛及栽培。在四妹1歲多時，就讓朋友領養，但丁氏父母同時提出他們不收分文，並非「賣女」，要求必須保持聯繫。

四妹的養父母為新田圍村人，距離丁氏一家只有數十分鐘的路程，故要見面並不是太困難，而四妹亦改名為文秀娟。二姐憶記四妹曾有回來舊居，一家人齊齊整整吃飯，當時父母相當高興，而一眾兄弟姊姊一同在閣樓「打地鋪」，竟料此次一別，再未有重聚之日。

在四妹10歲多時，跟隨養母改嫁搬離新田，並與丁家失去聯絡，並四處打聽後，得知四妹再改名為戴玉英，與養母在荃灣老圍一帶居住，一家人因此經常在附近尋女，但都失望而回；而二姐與四妹曾有一年就讀同一間位於新田的小學，惟二姐讀完二年級後轉校，沒有與老師、校友聯絡，未能由此追尋四妹下落。

另外，丁氏父母亦有將六妹及九妹託付給朋友，幸運的是六妹及九妹並未有失聯，疫情前更經常一家人四處遊玩。是次聯絡紅十字會尋人服務，二姐透露是受九妹的推動，「我哋好好彩，俾咗3個妹人哋，有兩個搵得返，每次見面都係開開心心」，希望趁現在有機會再嘗試尋妹。

九妹丁愛香透露，父母一直都渴望與她們重聚，回憶當年自己再次與父母相認時，父親眼泛淚光，而父母生前表示渴望與四妹重聚，可惜帶著遺憾離世，「想話比家姐聽，我哋個個都等緊你返嚟，我哋做姐妹有今生無來世，希望追返我哋之前嘅童年。」而姐弟們想對四妹說，雖然父母已不在，但世上還她的有兄弟姐妹，盼望四妹能回家，餘生再續兄弟姐妹緣，享受珍貴的親情。

被尋者資料：

姓名：丁美蘭（四妹）別名：文秀娟/戴玉英

年齡：62歲

親人：丁桂香（丁美蘭二姐）

如有任何被尋者消息，請即聯絡香港紅十字會尋人服務：

熱線：2507 7135

電郵：tracing@redcross.org.hk

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記者：李榮忠