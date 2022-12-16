慎選湯底！跟着中醫打邊爐化熱氣 鄺頴棋醫師

進入「小雪」節氣後，天氣愈來愈涼，凍冰冰的日子，令人更想打邊爐，與良朋歡聚一番。在中醫學的角度，打邊爐容易令人上火，如果在天氣不夠的冷日子經常打邊爐，更容易染上燥熱之邪氣，對身體無益。中醫師更認為部分深受歡迎的火鍋湯底其實十分油膩，多吃會令體內積聚濕熱邪毒。今次就從中醫學角度出發，分享各種湯底對身體的影響！

三大不宜多吃的火鍋湯底



香港人打邊爐打得出神入化，火鍋湯底選擇眾多，而要數最歡迎的，相信沙嗲湯、麻辣湯與藥膳鍋定必榜上有名。但原來這幾款湯底多吃無益，對某些體質的人來說，更會吃出禍。

濕疹患者忌吃沙嗲湯

沙嗲湯底辛温，當中的花生屬寒濕，對於脾虛濕重的人說，不宜多吃，否則會導致消化功能轉差，更有機會濕鬱熱生，皮膚出疹。本身患有濕疹的人士更不宜多吃。

熱底不宜麻辣湯底

中醫師認為麻辣鍋屬辛，湯底中含有不少辛辣油、辣椒，多吃容易上火。而且其湯底熱量極高，多吃會令體重增加。而吃太多辛辣食物，輕則增加腸胃負擔，重則會誘發胃酸倒流，要小心慎吃。假如本身屬熱底的朋友，更不宜多吃，否則會「火上加油」，吃至口乾舌燥、皮膚油膩，或甚滿面暗瘡，有損儀容。

生病時勿吃藥膳湯底

藥膳湯底的材料大多包含黨參、枸杞、紅棗，這些藥材雖有補身之用，但卻偏為燥熱。加上打邊爐往往會用上數小時，材料不斷被烹調，則會令整個湯底愈煲愈燥熱。假如在患有傷風感冒時進食此湯底，則有機會令病情惡化。

性平湯底美味又健康更

不少人誤以為冬天要補身，故將大量滋補食品加入火鍋作湯底。雖然中醫古籍有云「冬不藏精，春必病溫 」，意即冬天不保養身體，儲存「精氣」，來年春天就會容易染病。但其實要藏精、保養身體，增強抵抗力，所需要的是正當地運用中藥材、滋補食物去補身，胡亂使用藥材作火鍋湯底只會事倍功半，得不償失。故此中醫師指出，要打邊爐，最好是選擇性平湯底，並在打邊爐時或打邊爐後喝一些清熱氣的中藥飲料，才是對身體有益，又能品嚐冬日滋味的好方法。

中醫師推介三大湯底

清雞湯底：雞為主要材料，溫中益氣，具有溫中補脾、益氣養血之效。

芫茜皮蛋湯底：芫茜味辛性温，配上性涼的皮蛋，性質溫和，性平不熱不寒不辛，是適合不同體質人士食用的好選擇。

番茄湯底：番茄性寒，但用在湯底時只作提味之用，不會大量使用，故番茄湯底亦屬性平湯底之選，加上味道酸甜美味，是不少小孩的心水湯底，適合家庭選用。

清補涼 健脾祛濕

清補涼含有洋薏米、淮山、龍眼肉、湘蓮子、玉竹、百合、北沙參、芡實等材料。註冊中醫師鄺頴棋認為清補涼能滋陰潤肺、健脾祛濕，打邊爐時或打邊爐後飲用，能達至化熱氣之效。對於愛吃辛辣、味濃火鍋湯底的朋友，絕對是化熱氣的救星。加上打邊爐大多連續進食數小時，對腸胃會進食極大負擔，飲用含有淮山的清補涼，能補脾肺腎，更能提升胃腸消化吸收作用。而玉竹能養胃生津、滋養肌膚，改善乾燥痕癢。對於愛要吃辛辣湯底的朋友，飲用清補涼就能達至祛濕功效。

假如想喝清補涼，可到信譽良好的中醫藥店購買現成的清補涼湯包。將材料以清水洗淨，加入已洗淨及汆水的瘦肉，以慢火煲約2小時，最後以適量鹽調味，即可飲用，是美味又能下火的打邊爐良品。

位元堂註冊中醫師鄺頴棋提供