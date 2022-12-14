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【First Love初戀】野口也英藍色系列成潮流指標　Mame Kurogouchi針織冷衫賣斷貨

休閒消費 19:13 2022/12/14

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《First Love初戀》劇中造型成今季的潮流指標。

由佐藤健、滿島光主演的Netflix日劇《First Love初戀》，長居排行榜三甲之位，掀起追劇熱潮。故事改編自歌手宇多田光在於1999年發行的神曲《First Love》和2018年的《初戀》，﻿劇情既浪漫又虐心，跨越20年的愛情令劇迷哭得亂七八糟！劇中除了景點瞬間成為「First Love迷」的打卡熱點，主角們的服裝造型亦成今季的潮流指標。

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擔正女角色「野口也英」的滿島光，以及飾演年輕版的八木莉可子，在劇中經常穿著各種藍色系的衣服。藍色帶著平靜安逸、保守憂鬱的感覺，直接反映著「野口也英」的一生。

滿島光穿著的針織冷衫，為日本品牌Mame Kurogouchi的作品。寶藍色冷衫搶眼又舒適，衣袖兩邊有北歐花紋的設計，藍白配色十分治癒。劇集播出後，大批劇迷四出搜索，有指在日本已經賣到斷貨。

滿島光穿著Mame Kurogouchi服裝後大賣。

而滿島光內裡穿搭的碎花裙子，同樣出自Mame Kurogouchi手筆。這件白色碎花圖案裙子為2021年早春系列，V領剪裁端雅賢慧，滿島光穿起來特別有味道，同時亦成為今季女士們搶購的單品。

Mame Kurogouchi 碎花連身裙

年輕時期的「野口也英」與男角色「並木晴道」，約會時、甚至在旅館過夜時，也穿著藍色元素的衣服。不但在雪地上散步，八木莉可子穿上灰藍色長外褸，配上米白色畫家帽，滲透著初戀時期的一份純真。

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責任編緝：馮雪怡

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