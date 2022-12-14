【蔬果迷思】紅橙色蔬果必含茄紅素與胡蘿蔔素？　醫生媽媽︰吃盡五色蔬果沒科學根據

▲ 醫生指出相同顏色的蔬果不一定有相同的營養素。（i-stock圖片）

與新雅合作的《小跳豆健康常識系列》第二冊《防護！遠離手足口病》出版了。

編輯團隊非常認真，蒐集了許多增強兒童抵抗力的資料；而我作為顧問，負責確認資料的準確性。當我看到編輯初稿寫了「不同顏色蔬果，含有不同營養價值和特點」，感到疑惑；由於不太懂營養學，便努力翻查各醫學雜誌的研究，發覺雖然許多文章網站都提出要「吃盡五色蔬果以平衡營養」，但其實這論點並無確實科學根據。

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搞清楚後，我指給十歲的大女兒看：「電視上常聲稱藍莓等『紫藍色蔬果』含『花色素苷』，能強化視力，又有抗氧化、延緩衰老等好處都是誤傳！」她即答：「我當然知道。『花色素苷』，能讓植物的綠色不顯出來，但不一定是藍紫色，紅、黑色亦可；若以此歸類『藍紫蔬果』，並不合理。」

女兒又指着初稿上的「紅色蔬果含『茄紅素』，可預防癌症」一點，說：「他們用紅番茄和紅蘋果做例子，但蘋果肉是白色，怎算紅色蔬果呢？最重要是：蘋果並無『茄紅素』！應改為木瓜或西瓜。」

至於「橙色蔬果」，像胡蘿蔔含有胡蘿蔔素、橙含有維化命C，各款橙色蔬果均有不同營養成分，絕不能一概而論。女兒說：「『胡蘿蔔素』不但不會因飲食而缺乏，且食得太多，皮膚還會變黃色！但只要停吃『胡蘿蔔素』食物，過幾天就會恢復正常。」

大家說不定跟我一樣，被她侃侃而談嚇倒了。事實上，除了因為她自幼喜歡廣泛閱讀、是個「冷知識王」外，還因她是「農作物女神」——其英文名字Ceres，是羅馬神話的農作物女神，負責耕種、四季交替、農業豐收。穀物英文Cereal，即來自羅馬字Ceres。或因如此，女兒自小只愛吃麵包、水果，以及未煮的、沒有調味的蔬菜，直接從大地種植出來的農作物；可見，改名真是影響命運啊（一笑）！

早知如此，我何須花幾天工夫核對這些蔬果的營養資料呢？直接問女神就是。話說回來，雖然「要吃盡五色蔬果」沒科學根據，但色彩繽紛的食物，能吸引孩子多吃蔬菜水果，也是值得鼓勵的。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「農作物女神」

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